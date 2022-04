En cyklist er lørdag eftermiddag kollideret med letbanen i Odense.

Det bekræfter Fyns Politi over for B.T.

Uheldet er sket på Campusvej ved Syddansk Universitet.

»En cyklist er involveret i uheld med letbanen, men er umiddelbart ikke kommet noget til,« forklarer vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen til B.T.

Politiet skal nu undersøge, hvad der helt præcist er sket.

»Vi ved ikke endnu, om det er cyklisten, som har ramt ind i letbanen eller letbanen, som har ramt cyklisten.«

Det er ikke første gang, at der har været fokus på letbanen i Odense og ulykker.

For en måned siden var letbanen involveret i to ulykker på to dage.

B.T. følger sagen.