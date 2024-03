Den seneste tid har politiet modtaget flere anmeldelser om, at en mand i en mørk bil skal have henvendt sig til og blottet sig for børn, der var på vej til eller fra skole.

Nu har man anholdt en person i sagen, som mistænkes for flere blufærdighedskrænkelser.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anholdelsen skete torsdag, efter at politikredsen foretog en ransagning på en adresse i Kolding – og en mand på 49 år blev efterfølgende anholdt.

»Ransagningen skete som led i efterforskningen af flere anmeldelser om blufærdighedskrænkelser, som Sydøstjyllands Politi har modtaget de seneste måneder,« lyder det i pressemeddelelsen, som fortsætter:

»Anmeldelserne er nogenlunde enslydende, idet det i flere tilfælde beskrives, at en mand i en mørk bil har henvendt sig til og blottet sig for børn, der var på vej til eller fra skole i Kolding-området.«

Det var på baggrund af beskrivelser fra vidner, selve politiefterforskningen og ransagningen, at man valgte at anholde og sigte manden for fire tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

Af hensyn til den videre efterforskning har politiet ikke yderligere kommentarer, lyder det.