»Jeg er indvandrer. Jeg ved, hvad racisme er. Det her er ikke racisme.«

I årevis har den 28-årige mand delt grove jokes på to hjemmesider, og det har nu sikret, at han er blevet tiltalt for racisme.

De 129 vittigheder, der er fremhævet i anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, handler om jøder, sorte mennesker, personer fra Mellemøsten og seksuel orientering.

Den 28-årige nægter, at han har overtrådt racismeparagraffen, men står det til anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi skal sagen koste ham en fængselsstraf.

Det var en drøm om at blive selvstændig iværksætter, der gjorde, at den 28-årige mand fra Holstebro for ni år siden startede den ene af hjemmesiderne.

I den forbindelse undersøgte han, hvad danskerne søgte allermest efter på Google. Og her faldt hans blik altså på vittigheder.

Den konkrete hjemmeside har i dag 38 kategorier, der tæller alt fra din mor-jokes til Peter Plys- citater og blondinejokes.

Sagens anklageskrift tager dog kun udgangspunkt i to af kategorierne: nemlig jødejokes og racistiske jokes.

»I sidste ende må man jo ikke sige noget, fordi folk bliver krænket af alt,« siger den tiltalte til B.T.

På din hjemmeside skriver du: »Hvad er ligheden mellem en neger og en motorsav? De fungerer bedst med kæder.« Er det ikke med til at skabe en kultur, hvor det er i orden at tale om folks race og køn på den måde?

»Nej, det er stadigvæk jokes. Det har intet med racisme at gøre. Det handler ikke om at gøre nogen fortræd.«

»Der er også racistiske jokes i Pippi Langstrømpe. Det findes over det hele, men nu er det lige mig, der står for skud.«

Foruden den danske hjemmeside har den 28-årige mand også delt vittigheder på en tysk hjemmeside.

Det gjorde, at han for fem år siden røg i fedtefadet hos det tyske politi, fordi det var i strid med tysk lovgivning at have vittigheder om Adolf Hitler og jøder.

Den 28-årige mand fjernede dem straks. Han havde nemlig »ikke lyst til at bryde loven«, forklarer han.

På et senere tidspunkt var det så dansk politi, der fik øjnene op for hans hjemmesider.

Ifølge den 28-årige blev han derfor en dag ringet op og fortalt, at han var sigtet efter racismeparagraffen, fordi han har bidraget til udbredelsen af budskaber, der er nedladende og hånlige overfor andre mennesker »på grund af deres race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering«, som det lyder i paragraffen.

Det, havde han aldrig troet, ville være en mulighed.

»Jeg blev totalt overrasket,« siger han og tilføjer:

»Det er jo vanvittigt, latterligt og totalt useriøst. Det er humor, og alle elsker humor. Det har intet med racisme at gøre. Hvad skal komikere gøre fremover?«

Sagen har været undervejs i fire år, men nu skal han for retten i Holstebro engang efter påske.

Han nægter sig som nævnt skyldig, og han har stærke overvejelser om at anke dommen til landsretten, hvis han ender med at blive dømt.

