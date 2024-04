Politiet har en anholdt 17-årig ung mand, som de mener, har medvirket i drabssagen fra januar på Frederiksberg.

Den 17-årige blev arresteret i en stor politiaktion torsdag morgen, hvor flere politikredse samarbejdede om anholdelsen af i alt seks mænd.

Den 17-årige er iført mørkeblå cowboybukser, sort trøje og sort vest. Han har kort hår i siderne og langt tilbagestrøget hår på toppen af hovedet.

Specialanklager Laura Birk læser sigtelsen op mod den mindreårige.

Han bliver sigtet for medvirken til drabet på Frederiksberg, hvor han skulle have stået for at skaffe den pistol, der blev brugt til at skyde en 25-årig mand på Worsaaesvej på Frederiksberg tæt på Åboulevarden.

Politiet mener, at drabet fandt sted som et led i konflikten mellem den forbudte bande LTF og Hells Angels, derfor bliver han også sigtet for paragraf 81 a.

Derudover bliver han sigtet for at have været i besiddelse af tre pistoler og 100 patroner, der er blevet fundet i Ladegårdsparken i Holbæk under en loftplade. Politiet mener, at de skulle bruges i konflikten mellem de to lokale bander LGP (Ladegårdsparken, red.) og MV (Mellemvangen, red.).

Den 17-åriges beskikket forsvarsadvokat fortæller, at hans klient nægter sig skyldig i begge sagens forhold.

Opdateres …