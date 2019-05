'Kompliceret'.

Det er ordet, som Romain Grosjean bruger om det lille sammenstød, som han havde med Kevin Magnussen i søndagens Formel 1-grandprix.

Her kastede den danske holdkammerat sig ud i en overhaling af franskmanden lige efter en safety car-periode, og det endte med, at de to kørere ramte hinanden.

»Inden den safety car kørte vi for os selv og havde et godt løb - det var jeg glad for. Genstarten var en smule mere kompliceret, og det var ikke ideelt for mig, fordi jeg tabte nogle positioner,« siger Romain Grosjean til sit hold hjemmeside.

Haas i 2019 Sådan har Kevin Magnussen og Romain Grosjean klaret sig i 2019-sæsonen: Australien – Magnussen: 6.-plads. Grosjean: Udgået. Bahrain - Magnussen: 13.-plads. Grosjean: Udgået Kina - Magnussen: 13.-plads. Grosjean: 11.-plads Aserbajdsjan - Magnussen: 13.-plads. Grosjean: Udgået Spanien - Magnussen: 7. plads. Grosjean: 10. plads Samlede point: Magnussen: 14 point

14 point Grosjean: 1 point

Omvendt gik det for Kevin Magnussen. Da safety car'en blev sendt ud, lå han nummer ni, men han sluttede løbet som nummer syv efter at været komme forbi Daniil Kvyat (Toro Rosso) og Romain Grosjean.

Romain lå nummer syv. da safety car'en kom ud, men han sluttede som nummer 10 efter at være blevet overhalet af Kevin Magnussen, Daniil Kvyat og Carlos Sainz jr (McLaren).

I det interne 2019-regnskab står der nu 14-1 til danskeren i VM-stillingen efter fem løb.

På grund af den interne batalje kaldte Haas' teamchef, Günther Steiner, efterfølgende sine to kørere til samtale.

Romain Grosjean fik i Barcelona point for første gang i denne sæson. Foto: MAXIM SHEMETOV Vis mere Romain Grosjean fik i Barcelona point for første gang i denne sæson. Foto: MAXIM SHEMETOV

»Jeg talte med begge kørere umiddelbart efter løbet. Jeg ville rense luften,« forklarede teamchef Günther Steiner:

»Vi kiggede hinanden i øjnene og blev enige om, at vi er ovre det. Det er fint. Og nu fortsætter vi som før.«

Kevin Magnussen sagde, at 'situationen var lige hård nok', mens Romain Grosjean var noget mere fåmælt over for pressen.

B.T.s udsendte Formel 1-korrespondent, Peter Nygaard, beskrev, hvordan franskmanden bag kulissen var 'rasende'. TV3 Sports udsendte reporter, Luna Christofi, kunne søndag eksempelvis fortælle, at Romain Grosjean mod sædvane ikke ønskede at tale med dansk tv efter løbet.

Over det store medie Autosport.com beskrev franskmanden kortfattet bataljen som 'o.k.'.

Til sit holds hjemmesiden summerer han op, at det havde været 'en god weekend' med 'god fart' - efter at Haas i de seneste tre løb havde haft store problemer med især at få fart og den rette temperatur i dækkene.

»Alt i alt er jeg glad med den måde, vi reagerede på i denne weekend. Jeg er glad for, at vi kunne vise, at der er fart i raceren. Nu er det videre til næste løb,« siger Romain Grosjean.

Næste Formel 1-løb køres 26. maj i Monaco.