Når det ikke er nok, at være verdens rigeste under 30 år, så kan man jo også skrive model på CV'et.

Det er i hvert fald planen, som Gustav Magnar Witzøe har lagt for sig selv.

Magasinet Forbes har tidligere kåret nordmanden til at være den rigeste i verden, som endnu ikke er fyldt 30 år.

Den kæmpe formue, som den unge skandinav råder over, stammer fra penge tjent på familiens lakseforretning.

Vis dette opslag på Instagram Sit-ups after the Christmas dinner @fredjonny @hegegolf @lindawickmann Et opslag delt af Gustav Magnar Witzøe (@guswitzoe) den 26. Dec, 2018 kl. 12.02 PST

Witzøe har ejet store dele af forretningen gennem næsten hele sit liv, men mener ikke, at han er godt nok rustet til at varetage posten - endnu.

»Det handler om egen selvfølelse. Jeg er ikke med i diskussionerne, når de dykker ned i ting og diskuterer ting, jeg ikke forstår, i en time.«

Sådan siger den unge rigmand til mediet D2.

Han vil nu rejse til New York, hvor han vil prøve livet som model. Det er bureauet Next Model Management, som har hyret Gustav Magnar Witzøe.

Den 26-årige Witzøe menes at være god for langt mere end 15 milliarder danske kroner.

Pengene kommer fra lakse-empiriet Kverka.

Foruden at se frem til at blive lidt mere livsklog, så glæder nordmanden sig også til at bo et andet sted.

»Der er i fint i Frøya og Trondheim, men det er ikke ligefrem, her det sker. I hvert fald ikke i denne branche.« udtaler han.