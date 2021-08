Hollywoods sorte får. Boykottet. Og udstødt.

Det er sådan cirka, hvordan Johnny Depp beskriver sin situation i kølvandet på sidste års kaotiske retssag mod The Sun.

En sag, der handlede om, at den 58-årige skuespiller ville have rettens ord på, at tabloidavisen var gået for langt, da de havde omtalt ham som 'hustrumishandler' i en artikel i foråret 2018.

Johnny Depp tabte ikke bare sagen, da retten fandt, at der var dokumentation nok mod ham til denne lidet flatterende titel. Han blev også efterfølgende droppet til filmen 'Fantastic Beasts' i Harry Potter-universet, hvorefter den danske filmstjerne Mads Mikkelsen fik rollen i stedet.



Johnny Depp har siden da ikke ytret så meget som et ord til nogen medier, men nu er det altså lykkedes Sunday Times at få et interview i stand. Det skriver USA Today.

Johnny Depp og Amber Heard i september 2015. Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Johnny Depp og Amber Heard i september 2015. Foto: GIUSEPPE CACACE

Interviewet skyldes, at Johnny Depp er aktuel i filmen 'Minamata', men handler også om hans tabte retssag mod The Sun samt hans verserende retssag mod ekskonen Amber Heard, som han ligeledes har sagsøgt, fordi hun i en kronik i 2018 antydede, at skuespilleren var voldelig over for hende i løbet af deres ægteskab.

Over for Sunday Times kalder Johnny Depp de seneste år for 'surrealistiske', hvorefter han udtaler, at han er blevet 'boykottet af Hollywood'.

»Men jeg er bare en mand. En skuespiller, som i de seneste år har været i en ubehagelig og rodet situation,« siger han.

»Men jeg bevæger mig frem mod det sted, hvor jeg skal være for at bringe sandheden frem,« fortsætter han kryptisk.



Skuespilleren revser også mediernes dækning af sagen:

Johnny Depp og Amber Heard i november 2015. Foto: VALERIE MACON Vis mere Johnny Depp og Amber Heard i november 2015. Foto: VALERIE MACON

»Hvad end jeg er gået i gennem, er jeg gået igennem, men når det kommer til stykket, så har dækningen af denne del af mit liv været så absurd.«

Johnny Depp understreger, at selvom det har været en hård periode for ham, så har han det ikke værre end mange andre.

»Folk har været smittede med corona. Mange har mistet deres liv. Så det, jeg har været gennem, er som at blive kradset af en killing, hvis man sammenligner med de ting.«

Skuespilleren slutter interviewet med en hyldest til sine mange fans, som har støttet ham hele vejen igennem.



»Det har altid været mine fans, som er skyld i, jeg har haft et arbejde. Jeg er stolt af de mennesker, fordi de forsøger at fortælle sandheden. En sandhed, der ikke er kommet ud i medierne, hvor det ofte bliver beskrevet klodset og til tider decideret dumt.«