De stod frem som par for 13 år siden. To år senere slog de deres adresser sammen.

Men nu rykker 'Vild med dans'-stjernen Michael Olesen og fotografen Joan Divine hvert til sit.

Det fortæller de begge i to enslydende opslag på hver deres profil på Instagram.

»Det er med dyb kærlighed og respekt for hinanden, at vi har valgt, vi skal bo hver for sig,« skriver de og tilføjer:

Her ses Michael Olesen med sanger Hilda Heick under 'Vild med dans' i 2020. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Michael Olesen med sanger Hilda Heick under 'Vild med dans' i 2020. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

»Kærligheden har desværre haft sine udfordringer.«

Michael Olesen og Joan Divine har åbenhjertigt delt de udfordringer, de har stået over for i løbet af deres parforhold – særligt udfordringerne med og kampen for at blive forældre.

I ni år var de i fertilitetsbehandling, før det til sidst lykkedes for dem.

Og i 2021 kom sønnen Felix til verden.

»Ingen ved, hvad fremtiden bringer. Men lige nu er dette den rette beslutning for os begge,« skriver Michael Olesen og Joan Divine i deres opslag:

»Vi vil for alt i verden stadig gøre alt for være den bedste familie for vores kærlighedsbarn Felix.«

Videre oplyser de, at de ønsker at værne om deres privatliv og ikke har yderligere kommentarer.