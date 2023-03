Lyt til artiklen

Så blev det tid!

Natten til mandag er årets Oscar uddeling løbet af stablen, og det har betydet en masse fantastiske outfits er blevet vist frem på den nye 'røde' løber.

For første gang siden 1961 har Oscar-akademiet ændret deres løber. Farven er gået fra rød til champagnefarve.

B.T. har samlet nogle af de mest opsigtsvækkende looks fra aftenen.

Se dem herunder og følg med i vores livedækning af showet lige her.

Britiske Florence Pugh har gennem hele award-sæsonen vakt opsigt med sine kjole, og hun svigtede bestemt ikke i ved Oscar-uddelingen. Hun havde nemlig fundet denne sag frem. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Britiske Florence Pugh har gennem hele award-sæsonen vakt opsigt med sine kjole, og hun svigtede bestemt ikke i ved Oscar-uddelingen. Hun havde nemlig fundet denne sag frem. Foto: ANGELA WEISS

Angela Bassett er nomineret for sin rolle som Queen Ramona i filmen 'Black Panther: Wakanda Forever'. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Angela Bassett er nomineret for sin rolle som Queen Ramona i filmen 'Black Panther: Wakanda Forever'. Foto: ANGELA WEISS

Austin Butler er nomineret i kategorien bedste mandelige hovedrolle for sin rolle som musiklegenden Elvis. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Austin Butler er nomineret i kategorien bedste mandelige hovedrolle for sin rolle som musiklegenden Elvis. Foto: ERIC GAILLARD

Eva Longoria skuffede på ingen måde på aftenens 'røde' løber. Foto: CAROLINE BREHMAN Vis mere Eva Longoria skuffede på ingen måde på aftenens 'røde' løber. Foto: CAROLINE BREHMAN

Emily Blunt og Dwayne Johnson ankom sammen - hvor særlig Dwayne Johnson havde iført sig et laksefarvet jakkesæt. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Emily Blunt og Dwayne Johnson ankom sammen - hvor særlig Dwayne Johnson havde iført sig et laksefarvet jakkesæt. Foto: ERIC GAILLARD

Nigiranske Tems havde iført sig denne opsigtsvækkende kjole til aftenens 'røde' løber. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Nigiranske Tems havde iført sig denne opsigtsvækkende kjole til aftenens 'røde' løber. Foto: ERIC GAILLARD

Jamie Lee Curtis troppede op i en smuk glimtrende kjole. Hun er nomineret i kategorien bedste kvindelige birolle for filmen 'Everything Everywhere All At Once'. Foto: VALERIE MACON Vis mere Jamie Lee Curtis troppede op i en smuk glimtrende kjole. Hun er nomineret i kategorien bedste kvindelige birolle for filmen 'Everything Everywhere All At Once'. Foto: VALERIE MACON

Et gudinde lignende look fra Halle Berry til årets Oscar-uddeling. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Et gudinde lignende look fra Halle Berry til årets Oscar-uddeling. Foto: ERIC GAILLARD

Lenny Kravitz har også iført sig et lækkert sort suit til aftenens prisuddeling. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Lenny Kravitz har også iført sig et lækkert sort suit til aftenens prisuddeling. Foto: ERIC GAILLARD

En af aftenens store nominerede er Michelle Yeoh, hun er nomineret til bedste kvindelige hovedrolle for filmen 'Everything Everywhere All At Once'. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere En af aftenens store nominerede er Michelle Yeoh, hun er nomineret til bedste kvindelige hovedrolle for filmen 'Everything Everywhere All At Once'. Foto: ERIC GAILLARD

Hollywood-stjernen Cate Blanchett er nomineret for sin hovedrolle i filmen 'Tár'. Sikke en kjole hun har iført sig i. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Hollywood-stjernen Cate Blanchett er nomineret for sin hovedrolle i filmen 'Tár'. Sikke en kjole hun har iført sig i. Foto: ERIC GAILLARD