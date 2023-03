Lyt til artiklen

Der er i nat mulighed for masser af ny dansk Oscar-succes. B.T. er med hele natten. Følg med herunder.

Får vi et nyt Will Smith-øjeblik? Kommer Zlatko Buric eller Anders Walter mest i fokus? Hvem løber med prisen 'Årets bedste film'? B.T. har både en journalist med i salen i Hollywood og et hold filmnørder klar hjemme foran tv'et.