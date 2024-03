Nikolaj Jacobsen er i sorg.

Den danske landstræner er nemlig trist over den choknyhed, som lørdag ramte Håndbolddanmark, hvor det blev meldt ud, at den tidligere toptræner i GOG og Bjerringbro-Silkeborg Carsten Albrektsen er gået bort efter kort tids sygdom.

Det fortæller Nikolaj Jacobsen til B.T.

»Det er selvfølgelig en trist besked at få. Carsten var ikke ret gammel og heller ikke syg eller noget. Så det er rigtig trist at få den besked i dag (lørdag, red.),« forklarer landstræneren og tilføjer:

Nikolaj Jacobsen og Carsten Albrektsen sammen under tiden i Bjerringbro-Silkeborg. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Nikolaj Jacobsen og Carsten Albrektsen sammen under tiden i Bjerringbro-Silkeborg. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

»Carsten var et godt menneske, som altid var klar til at hjælpe. Han havde altid overskud til andre mennesker.«

Nikolaj Jacobsen nåede at arbejde sammen med Carsten Albrektsen i trænerteamet i Bjerringbro-Silkeborg fra 2007 til 2011.

En tid, som Danmarks landstræner husker tilbage på som en rigtig god periode i trænerkarrieren.

»Vi havde et rigtig godt samarbejde. Carsten havde en stor indvirkning på mig og var en stor hjælp. Jeg var meget glad for at arbejde sammen med ham i de år,« lyder det videre.

B.T.s håndboldkommentator har tidligere sat ord på, hvor stor en betydning Carsten Albrektsen har haft på dansk håndbold gennem årene.

Han nåede nemlig at arbejde med nogle af de bedste spillere, som dominerer verdenstoppen i disse år.

Noget, som Nikolaj Jacobsen da også vil huske sin tidligere trænerkollega for.

»Carsten har haft med mange af de bedste danske spillere at gøre i både GOG og Bjerringbro-Silkeborg, som han har været med til at udvikle,« afslutter han.

Carsten Albrektsen efterlader sig sin hustru, Lone, og parrets to børn, Mathias og Camille.

Han blev 63 år.