Håndbolddanmark har mistet én af de største trænere gennem tiden.

Den mangeårige træner for blandt andet GOG og Bjerringbro-Silkeborg Carsten Albrektsen er nemlig pludselig gået bort efter kort tids sygdom.

En nyhed, der sender chokbølger igennem den danske håndboldverden, mener B.T.s håndboldkommentator, Johnny Wojciech Kokborg.

»Jeg måtte lige læse nyheden en ekstra gang, da den tikkede ind, for det gør stort indtryk. Det er uendeligt trist, at vi skal sige farvel til én af de allerstørste trænere, vi har haft herhjemme,« siger han og fortsætter:

Carsten Albrektsen nåede blandt andet at være træner for landsholdsstjernen Rasmus Lauge.

»Foruden sin egen store karriere har Albrektsen været med til at forme mange af de navne, som hele Danmark har lært at kende og elske. Han har været en fornem repræsentant for håndbolden – tilgængelig og ærlig. Det er et dødsfald, der rammer hårdt, det er der ingen tvivl om.«

Det var lørdag, at Carsten Albrektsens familie oplyste, at den tidligere toptræner netop er gået bort.

Ifølge Fyens Stiftstidende faldt han pludselig om og døde senere på sygehuset efter at have ligget i koma i flere dage.

Carsten Albrektsen var i mange år cheftræner for Bjerringbro-Silkeborg, ligesom han vandt flere danske mesterskaber i spidsen for GOG.

Han var ligeledes landstræner for flere ungdomslandshold i løbet af karrieren.

Carsten Albrektsen efterlader sig sin hustru, Lone, og parrets to børn, Mathias og Camille.

Han blev 63 år.