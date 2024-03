Én af Danmarks mest vindende håndboldtrænere er gået bort.

Den tidligere Bjerringbro-Silkeborg og GOG-træner Carsten Albrektsen er død efter kort tids sygdom.

Det oplyser hans familie på Facebook ifølge Midtjyllands Avis.

'Det er med uendelig stor sorg, at vi må meddele, at Carsten, vores elskede far og ægtemand, fredag 8. marts forlod os og denne verden,' lyder det blandt andet fra familien.

Ifølge Fyens Stiftstidende faldt den tidligere håndboldtræner om og døde senere på sygehuset efter at have ligget i koma i flere dage.

Carsten Albrektsen blev 63 år.

