For få uger siden detonerede Mikkel Hansen en international håndboldbombe, da han annoncerede, at det er slut til sommer.

Slut med en vanvittig håndboldkarriere, der for evigt vil stå blandt de flotteste i sportens historie.

Men lørdag var der dog noget at smile af for håndboldentusiaster, der ikke kan få nok af pandebåndet. For der var godt nyt.

Her kom Mikkel Hansen med en melding omkring den skade, der har kostet ham kampe siden starten af marts.

»Jeg er ikke langt fra. Så meget kan jeg sige,« siger Mikkel Hansen i et interview med TV 2 Sport om sit comeback, inden han tager hul på karrierens slutspurt.

Det er lyskeproblemer, der har generet den 36-årige stjerne, men de ser altså ud til snart at være fortid.

Mikkel Hansen skjuler da heller ikke, at han undervejs har været i smerter og sørget for at tage sig god tid for ikke at risikere, at skaden bryder op igen.

Aalborg-profilen har stadig alt at spille om på klubplan, hvor både det danske mesterskab og især Champions League – en turnering, Hansen aldrig har vundet – er på spil.

Derefter håber han at komme i aktion til OL for Danmark, når der skal kæmpes om medaljer i Paris.