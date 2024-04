En stor transferbombe kan ramme Danmark snart.

Det er ikke mange dage siden, at Mikkel Hansen meddelte, at han stopper karrieren efter sommerferien.

Og nu lader det til - ifølge tyske Bild - at Aalborg Håndbold har fundet en afløser. Og hvilken én.

Avisen skriver, at nordjyderne henter den tyske superstjerne Juri Knorr fra Rhein-Neckar Löwen.

Foto: Marcus Brandt/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Marcus Brandt/AP/Ritzau Scanpix

Den 23-årige tyske landsholdsspiller er spået en kæmpe fremtid og er allerede nu en etableret stjerne i Bundesligaen.

Ifølge B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg vil det være en 'helt vanvittig signing'.

»Wow! Det er godt nok et kæmpe brag, hvis det viser sig at holde stik. Det vil være en helt vanvittig signing. Juri Knorr er den næste store spiller på det internationale scene, det har han allerede vist og det vil være et massivt signal at sende fra Aalborg Håndbold,« siger han.

Knorr har kontraktudløb i sommeren 2026, men mediet skriver, at det vil være realistisk, at Aalborg køber ham fri senest i 2025.

Måske allerede denne sommer, hvor midlerne fra Mikkel Hansens stop frigiver nye muligheder for nordjyderne. I Aalborg vil Knorr også se frem til at skulle blive trænet af tyske Maik Machulla, der overtager i næste sæson.

Ifølge Bild skal der under alle omstændigheder en sekscifret transfersum på bordet, hvilket måske ikke lyder af meget - men som i håndboldverden vækker opsigt.

