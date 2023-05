Selvom landstræner Nikolaj Jacobsen ikke rent fysisk kan følge stjerneskuddene Mathias Gidsel og Emil Jakobsen på håndboldbanen mere, kan han i stedet i en anden sportsgren give de unge landsholdsspillere baghjul.

I sin fritid nyder Nikolaj Jacobsen nemlig at spille golf – og han er rigtig god til det. Nu er landsholdskammeraterne Mathias Gidsel og Emil Jakobsen hoppet med på den vogn, men det halter gevaldigt med niveauet, mener landstræneren.

»Rasmus Lauge spiller det rigtig godt, og Mathias Gidsel og Emil Jakobsen er kommet i gang. De spiller det ikke ret godt, men de er i hvert fald startet op,« siger Nikolaj Jacobsen i podcasten Hva så?!

Mathias Gidsel er ikke helt uenig i den udmelding:

»Vi er begyndt at spille det. Det er en proces i mit liv, at jeg en dag skal blive god til at spille golf. Jeg er dog ikke lige så meget ude at spille som ham,« siger Mathias Gidsel til B.T. og fortsætter:

»Det er jo nok bare, fordi Nikolaj er ved at have en alder, hvor han har muligheden for at blive dygtig til golf. Og måske også har et arbejde, der tillader muligheden for at spille lidt mere golf, end vi andre har.«

Mathias Gidsel har dog et klart mål om at blive bedre og en dag kunne få muligheden for at udfordre landstræneren på de 18 huller.

»Det bliver en proces, og inden for de næste ti år skal jeg nok få lov til at spille med ham. For det er jo et problem overhovedet at komme til at spille mod ham, da han jo ikke vil spille mod os. Han spiller kun med nogle, der har et etcifret handicap – og der er jeg og Emil ikke endnu.«

»Første mål må være, at han bliver så blød i knæene, at vi må få lov til at spille mod ham,« lyder det fra Mathias Gidsel.