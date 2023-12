Frederik Roslyng Christiansen.

Hvis navnet lyder bekendt, så er du ikke helt på afveje.

Den 17-årige AC Horsens-spiller fik sin førsteholdsdebut fredag aften mod Hobro, hvor han startede inde.

Og det var nogenlunde samtidigt med, at hans mor var på arbejde i Jyske Bank Boxen i Herning med det danske kvindelandshold i håndbold, der åbnede VM med en sejr over Serbien.

Det er den lille fyr i midten, der nu har fået debut for AC Horsens. Her tilbage i 2006 til forældrenes bryllup. Foto: Ernst Van Norde Vis mere Det er den lille fyr i midten, der nu har fået debut for AC Horsens. Her tilbage i 2006 til forældrenes bryllup. Foto: Ernst Van Norde

For fodboldtalentet er nemlig barn af de to tidligere håndboldstjerner Christina Roslyng, der i dag er team manager for landsholdet, og Lars Christiansen.

Frederik Roslyng kan selv skrive ungdomslandsholdsspiller på cv'et, efter han er blevet udtaget til U19-landsholdet. Desværre for ham endte debuten i et 0-1-nederlag. Det tog dog intet fra oplevelsen.

»Det var fantastisk at prøve at spille sammen med drengene inde på banen. Det er jeg sgu glad for,« siger han i et opslag på AC Horsens Instagram-konto.

Og det er ikke hvem som helst, der ønsker ham lykke til. Mortorsportslegenden Tom Kristensen glæder sig på hans vegne over debuten, og det samme gør herrelandsholdets landstræner Nikolaj Jacobsen, der har delt opslaget.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Christina Roslyng omkring sønnens debut, men det har hun ikke ønsket.

Hun er i gang med sin sidste slutrunde som team manager, da hun stopper efter VM i Herning.