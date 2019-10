Sebastian Cappelen rykkede mange position frem i stillingen, før mørket afbrød PGA-turneringen Houston Open.

Den danske golfspiller Sebastian Cappelen løftede sit niveau betragteligt fra første til anden runde ved PGA-turneringen Houston Open.

Torsdag skulle han bruge 74 slag på de 18 huller, men fredag klemte han sig ned på 68 slag i runden svarende til fire slag under par.

Det betød, at han springer markant frem i stillingen. Et avancement på 79 pladser betyder, at han nu ligger på en delt 32.-plads i samlet to slag under par.

Man kan dog ikke gøre endelig status over anden runde, da den blev afbrudt på grund af mørke.

Omkring 60 spillere mangler at færdiggøre runden, men Cappelen, der spiller sin første sæson på PGA-touren, har i hvert faldt udsigt til at klare cuttet.

Det samme har turneringens anden danske deltager, Lucas Bjerregaard. Han havde dog en knap så god anden runde.

Efter at have brugt 70 slag på første runde, landede han fredag på 73 slag. Han ligger delt nummer 44 i samlet ét slag under par.

Amerikaneren Peter Malnati fører turneringen i ti slag under par efter en fremragende runde fredag i 65 slag.

Lørdag klokken 8 lokal tid - klokken 15 i Danmark - begynder spillerne at gøre anden runde færdig.

