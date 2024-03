»Hvis telefonen ringer klokken tre om natten, og stemmen i den anden ende siger, 'jeg holder i nødsporet og har brug for hjælp', hvem siger du så, 'jeg kommer med det samme' til?«

Tv-værten Peter Palshøj ville ikke tøve ét sekund med at køre afsted, hvis det var Nicolas Kiesa, der ringede.

Det er et godt billede på det makkerskab og venskab, de to nu har på 16. år, fortæller Peter Palshøj til B.T.

Ti måneder om året ser og hører de mere til hinanden end til deres familier.

Nicolas Kiesa og Peter Palshøj har rundet en milepæl på tv-skærmen. Foto: Anthon Unger

»Jeg tror, at jeg taler mere med Nicolas end min familie, i den periode sæsonen varer,« siger Palshøj.

»Tror? Jeg har målt det. Det gør vi langt mere,« bryder Nicolas Kiesa ind.

»Så når sæsonen slutter, så er det bare rart – forstå mig ret – at slippe for den anden. Der er ikke mere at sige. Vi er så meget sammen og ved så meget om hinanden, at når de ti måneder er gået, er det rart at kunne lufte ud, og så ses vi igen et par måneder senere eller til en julefrokost,« fortsætter Palshøj.

I videoen øverst i artiklen kan du se, hvor godt de to egentlig kender hinanden.

I 2009 kendte de slet ikke hinanden, da den tidligere radio- og fodboldvært Peter Palshøj blev sat sammen med den tidligere Formel 1-kører Nicolas Kiesa.

Og dengang havde de slet ikke forestillet sig, at de skulle runde den vilde milepæl, de nu har nået.

15 år og 300 løb senere er de fortsat ansigterne på Viaplays Formel 1-udsendelser, som op mod 300.000 danskere følger søndag efter søndag.

»Nej, jeg havde sgu ikke forventet, at jeg skulle have et makkerskab med Nicolas i 15 år. Det er sjældent i vores branche, at et makkerskab består så længe – primært af karrieremæssige årsager,« siger Peter Palshøj, der sagtens kan se dem fortsætte længe endnu.

Peter Palshøj og Nicolas Kiesa har i årevis været ansigterne på Viaplays Formel 1-dækning. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»15 år mere er måske i overkanten, men hvorfor ikke? Jeg synes, vi har et meget let makkerskab,« fortsætter han.

Allerede fra start var den gode kemi mellem dem tydelig. Særligt én ting fik hurtigt samarbejdet til at køre på skinner.

»For mig var det, at Peter havde rigtig gode spørgsmål om Formel 1. Det var ægte interesse og ikke noget, han fandt på af tvang. Det var samme spørgsmål, som seerne hjemme i sofaerne havde,« fortæller Nicolas Kiesa.

Han havde allerede dengang fungeret som ekspert hos både TV 3 og TV 2 i en årrække, mens han stadig var aktiv racerkører.

»Så jeg lagde mig virkelig i selen for at kunne svare på alt. Jeg elsker at forklare sporten, så folk kan forstå den, og Peter spurgte med hjertet – ikke kun fordi han var på arbejde. Jeg glemte, at vi var på fjernsynet. Det var bare mig og Peter, der havde en samtale.«

Hurtigt opstod ideen til det, de i dag kalder 'det tekniske hjørne', hvor Nicolas Kiesa får lov at nørde helt igennem og forklare Formel 1s avancerede teknik med rekvisitter og maskiner direkte i studiet.

Det har både givet store udfordringer og indslag, der aldrig var set før.

»I 2012 var udstødnings-diffusoren det helt store emne, men ikke særligt mange forstår, hvor mange kræfter, der er i udstødningsgassen,« fortæller Nicolas Kiesa.

Det endte med, at de fik en bil med 800 hestekræfter ind i studiet og satte en flamingoplade bag den.

»Den blev blæst i smadder. Det var det første rigtige tekniske hjørne, hvor vi lavede noget, der slet ikke lignede noget Formel 1-studie, nogen nogensinde havde set,« fortsætter han.

De tekniske hjørner er også et område, hvor de kan supplere hinanden.

»Jeg designer og bygger maskinerne, der skal bruges, og jeg laver generalprøver derhjemme. Jeg fortæller Peter, hvad jeg vil vise, og så laver han den røde tråd i det,« forklarer Kiesa.

»Vi fortæller vildt meget på kort tid, og folk må ikke blive hægtet af. Det er ikke min styrke, men det er Peters.«

Nicolas Kiesa slår fast, at det skal virke let, når de vilde forsøg udføres i studiet. Ellers vil han slet ikke lave dem på live tv.

»Selvom Nicolas og jeg er meget forskellige, er vi også ekstremt ens i forhold til at være perfektionistiske. Det skal være ordentligt og gennemarbejdet,« siger Peter Palshøj.