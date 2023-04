Lyt til artiklen

Han har kæmpet sig til toppen i en af verdens største sportsgrene, hvor han lige nu er den bedste af dem alle.

På vejen mod toppen fik han en benhård opdragelse.

Men intet af det kan måle sig med den absolut hårdeste periode i Max Verstappens liv.

Det afslører han i Viaplays nye dokumentarserie, hvor han giver fans adgang til sit liv.

Max og Jos Verstappen fejrer førstnævntes første verdensmesterskab i 2021. Foto: HOCH ZWEI Vis mere Max og Jos Verstappen fejrer førstnævntes første verdensmesterskab i 2021. Foto: HOCH ZWEI

I serien 'Max Verstappen: Anatomy of a Champion' fortæller den dobbelte Formel 1-verdensmester, hvordan han oplevede det, da hans far blev sendt bag tremmer.

»Det var mærkeligt at besøge ham og se ham sådan. Det var en af de hårdeste perioder i mit liv,« fortæller hollænderen.

Det var i januar 2012, at hans far, den tidligere Formel 1-kører Jos Verstappen, blev anholdt og sendt i fængsel for angiveligt at have forsøgt at køre sin ekskæreste ned og slå hende ihjel på den måde.

I to uger gennemgik familien et mareridt, inden anklagerne blev droppet som følge af manglende beviser.

En ung Max Verstappen og far Jos i 2013. Foto: Viaplay/Team Verstappen Vis mere En ung Max Verstappen og far Jos i 2013. Foto: Viaplay/Team Verstappen

»Jeg husker nætterne i cellen. Lyden af døren, der smækker. Jeg er ikke stolt af det. Men det gav mig tid til at tænke og reflektere,« fortæller Jos Verstappen i serien.

»Det var en hård tid, og det sker helt sikkert ikke igen. Det ændrede mig. Det satte mig foran spejlet og fik mig til at åbne øjnene. Det havde jeg brug for. Det var hårdt for Max, men det motiverede ham også til at vise, at han kunne uden mig,« siger Jos Verstappen med hentydning til, hvor meget han betød for sin søns kamp for at nå toppen af motorsportsverdenen.

Max Verstappen husker særligt et gokartløb i Italien, hvor Jos ikke var med. Det var han ellers altid.

»Det var mærkeligt uden ham, fordi han altid var der. Men det hjælper ikke at sidde og græde. Man må komme videre,« fortæller Max Verstappen.

»Det var nyt og hårdt for mig. Men det gjorde mig stærkere.«

Den første af tre episoder kan ses på Viaplay fra søndag den 2. april.