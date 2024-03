En markedsandel på 20-25 procent inden for tre år.

Det er målsætningen for svenske Ahlsell, der til april satser voldsomt på de danske marked, når de åbner 24 nye håndværkerbutikker.

Det skriver Børsen.

Ifølge Claudio Christensen, har koncernen set muligheder på det danske marked, og planen er, at der fremover skal opkøbes op til tre danske virksomheder om året.

»Vi kigger først og fremmest på virksomheder, der komplementerer den forretning vi har i dag. Enten en virksomhed, som kan give os kompetence og sortiment, eller en virksomhed, der kan give os yderligere volumen,« forklarer han til Børsen.

Ahlsell satte i den grad handling bag ordene, da de sidste år opkøbte Sanistål, Bacher Work Wear og KJV.

Førstnævnte gav de hele 770 millioner kroner for.

Claudio Christensen er da heller ikke bleg for at udpege Ahlstells største konkurrenter på det danske marked, som er Brødrene Dahl, Lemvigh-Müller, Solar og Brødrene AO Johansen, og han slår fast, at de er klar til at investere, hvad end det koster at blive førende.

Hør B.T.'s forbrugspodcast 'Spar kassen' lige her: