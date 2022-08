Lyt til artiklen

En tur i de københavnske parker eller ved kanalerne kan snart blive en helt anderledes oplevelse, end det er i dag.

I hvert fald hvis et forslag, som vil påvirke rigtig mange af byens borgere, bliver til virkelighed.

I dag ligger pizzabakker, kaffekopper, burger- og sushiæsker ofte og flyder på gader, stræder og i grønne områder rundt om i hovedstaden.

Dåser og flasker er en helt anden sag. Hvis du ikke selv panter dem efter brug, er der stor chance for at andre samler dem op og gør det for på den måde at tjene en lille skilling – og overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) se gerne, at det samme snart gør sig gældende for takeaway-emballagen.

»Takeaway bliver en større og større udfordring. Jeg er personligt træt af at se, hvordan emballage ligger i Københavns gader. At få fjernet alt det takeawayemballage er noget af der første, jeg vil tage fat på efter valget,« sagde den daværende overborgmesterkandidat til B.T. kort før sidste års kommunalvalg.

Nu er hun klar til at sætte handling bag ordene – og udpeger et sted i byen, hvor der snart kan ske noget af en omvæltning.

Op til efterårets budgetforhandlinger på Københavns Rådhus foreslår Sophie Hæstorp Andersen, at der afsættes 7,5 millioner kroner til at udvikle og teste en pantordning på takeaway. Det skriver Politiken.

I første omgang foreslår hun, at et pantsystem afprøves i Kødbyen – hvor mange københavnere og turister køber takeaway – med start i 2023 og en forsøgsperiode på tre år.

Vil du aflevere emballagen fra takeaway tilbage, hvis der indføres et pantsystem?

»Vi har blandt andet brug for at få testet af: Hvad er egentlig vores betalingsvillighed, når vi skal til at købe noget, der kan genbruges frem for bare at købe noget, der bliver smidt ud igen. Og er folk villige til, når de står med deres takeaway-emballage at stille det til side og tænke: ’Det her er noget, der er penge i. Dem skal vi lige huske at få tilbage’,« siger Københavns overborgmester Sophie Hæstorp (S) til Politiken.

Erfaringerne fra forsøgsperioden med pant på takeaway-emballage i Købbyen skal bruges til at undersøge, om en pantordning kan rulles ud i resten af København – og senere også på landsplan.

Tanken er, at restauranter og cafeer skal gøre brug af takeaway-emballage, som kan afleveres tilbage, vaskes og bruges.

Igen og igen.

Ifølge Københavns Kommunes beregninger smides der mindst 240 ton plastemballage fra takeaway ud om året i København. I skraldespande, vel at mærke.

Mængden af takeaway-affald, som ender på gaden er ikke medregnet. Det er papemballage som pizzabakker og engangskopper til eksempelvis kaffe heller ikke.