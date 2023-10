Selvom de sportslige præstationer i Brøndby IF har været »på det jævne« gennem de sidste år, så ser det anderledes ud når man kigger på børsen.

I hvert fald er Brøndby IF den af de danske fodboldaktier, der tager førstepladsen hvis man kigger på aktieudviklingen de seneste tre måneder.

Det bemærker investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, i en kommentar:

»Roen synes at have lagt sig i Brøndby. I hvert fald hvis man ser på resultaterne og ikke mindst kursudviklingen,« skriver han.

De seneste tre måneder er Brøndby-aktien nemlig den af de danske fodboldaktier, der er steget mest. Her kan du se de seneste tre måneders afkast for de danske fodboldaktier:

I øjeblikket indtager Brøndby IF andenpladsen i Danmarks bedste fodboldrække – Superligaen.

De blå-gule er kun et point efter FC København efter 13 spillerunder. Og hvis resultaterne bliver ved med at arte sig, så er der »gode muligheder« for en positiv økonomisk overraskelse, vurderer Per Hansen.

Omvendt ser det dog ud, hvis det ikke lykkedes at holde fast i en topplacering:

»Hvis de ikke lykkes med en topplacering, og ikke kommer til at spille europæisk næste år, er det næsten givet, at de igen må bede om flere aktiepenge. Ved udgangen af halvåret var der en likvid beholdning på 76,8 mio. Den er tilstrækkelig på kort sigt, men ingen sovepude. Imens nyder investorerne opturen i aktiekursen,« skriver Per Hansen.

Ifølge det seneste halvårsresultat havde Brøndby IF et underskud på 62,8 mio. kr. For en 18 måneders periode fra 1/1 2023 til 30/6 2024 forventer Brøndby et underskud på 130-170 mio. kr.

Zoomer man en smule ud og kigger på kursudviklingen over de seneste fem år, er Brøndby-aktien da også gået tilbage med 22,2 pct.