En række hårde beskyldninger rammer i disse dage den verdensomspændende svenske tøjgigant H&M.

Afsenderen er indehaverne af det norske tøjmærke Knust Porselen. Anklagerne handler om helt ublu kopiering af en lille producents design.

Sagen opstod, da grundlæggeren af Knust Porselen, Anniken Jørgensen, bemærkede den nye kollektion, H&M har lanceret under navnet H&M Studio SS20 i den forgange uge.

Anniken Jørgensen røg hurtigt til tasterne på Instagram og lagde billeder op af hendes egne designs sammenholdt med H&Ms nye kollektion og skrev så:

’Hvis H&Ms nye dragt ikke ligner Knust Porselen, så ved jeg ikke’.

Anniken Jørgensen mener, hendes tøjmærke er blevet kopieret af H&M Foto: Screendumps fra Instagram-story Vis mere Anniken Jørgensen mener, hendes tøjmærke er blevet kopieret af H&M Foto: Screendumps fra Instagram-story

Selv vil hun ikke uddybe de beskyldninger overfor norske medier, men det vil den daglige leder af forretningen, Stian André de Wahl, til gengæld gerne.

Han skriver i en sms til God Aften Norge:

’Det er tydeligt, at der er ligheder med vores design (Aske-dragt), som vi lancerede i sommeren 2019, og som har været til salg siden efteråret sidste år. Vi bemærker, at H&M muligvis har valgt at hente inspiration fra et lille uafhængigt brand, som vi er.’

Hos H&M er man klar over, at der bliver rettet alvorlige beskyldninger mod forretningen.

En talsmand for H&M siger til TV 2 Norge, at man nu er i gang med at undersøge designprocessen for den nye kollektion.

Derfor har H&M ingen kommentar til anklagerne om kopiering.

Talsmanden vil heller ikke svare på, om han selv mener, det ligner en kopi.