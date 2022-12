Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er en tung titel at skulle bære, men ikke desto mindre er samme supermarkedskæde for andet år i træk kåret som Danmarks ringeste.

En decideret elendig måling sender Coops store discountkæde gennem flere årtier helt ned under brædderne.

Få uger før Fakta helt lukkes og forsvinder fra gadebilledet, viser den årlige måling fra Loyalty Group, at Fakta er helt isoleret i bunden af kundernes rangering.

»Set ud fra Faktas nuværende tilstand er det en fortjent sidsteplads. Der er enkelte gode butikker, men som kæde er det fortjent,« vurderer Bruno Christensen, ekspert i detailhandel:

»Ledelsen i Fakta har været del af problemet. Man har kørt en slingrekurs i toppen af Coop i forhold til Fakta. Der har ikke været den nødvendige modernisering og opbakning. Det er nærmest en svigtet kæde, kan man godt sige.«

Også Mogens Bjerre, lektor på CBS, peger på ledelsen som væsentlig årsag til, at Fakta forlader markedet i Danmark som total bundskraber.

»Det sætter sig i medarbejderne, når ledelsen efterlader dem på perronen. Det er lidt et svigt, at medarbejderne i Fakta ikke har fået den ledelsesmæssige opbakning og kærlighed, de fortjener,« siger Mogens Bjerre:

»Når du som medarbejder hele tiden får at vide, at det er et lortested, du arbejder, og din egen ledelse begynder at sige det også, så mister alle modet. Man kunne have givet medarbejderne mere håb om et bedre koncept og dermed en bedre arbejdssituation.«

Thomas Nielsen, direktør for Fakta og Coop 365 Discount, som nu erstatter Fakta, erkender, at målingen er en sørgelig afsked for Fakta-kæden.

»Det er rigtig træls, specielt for alle de medarbejdere, som har været der i mange år,« siger Thomas Nielsen:

OVERBLIK: DE SEKS NEDERSTE KÆDER Tallet ud for kæden er en indeksscore baseret på kundernes vurderinger af kæderne ud fra syv parametre: Tilgængelighed, servicekvalitet, værdi for pengene, produktkvalitet, tillid, økologi, image. Coop 365: 55 Dagli’/LokalBrugsen: 54 Bilka: 52 Aldi: 51 Netto: 47 Fakta: 39 Kilde: Loyalty Group Brancheindex 2022.

»Men vi traf en beslutning for nogle år siden om, at Fakta-brandet ikke var til at redde, og det synes jeg jo egentlig, bliver bekræftet her. Det er den rigtige beslutning.«

Har I som ledelse i Coop svigtet Fakta og kædens medarbejdere?

»Jeg er meget uenig i, at vi skulle have svigtet medarbejderne. Vi har været meget respektfulde omkring Fakta og de 40 år, kæden har eksisteret. Fakta er fundamentet for Coop 365, så jeg vil sige: Tværtimod. Vi har gjort det klart, at butikkerne har kæmpet bravt,« siger Thomas Nielsen:

»Vi har lavet en omstilling til Coop 365 og sagt til medarbejderne, at de er med i den satsning. Og vi kan mærke, at der fornyet energi omkring det Coop 365 Discount-projekt, vi har rullet ud.«