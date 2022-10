Lyt til artiklen

Der har været gang i indbakken hos Anders Hemmingsen.

For siden Mette Frederiksens tryk på valgknappen er det væltet ind med videoer og billeder på Anders Hemmingsens Instagram-profil, hvor han deler satiriske videoer og billeder.

Her har han valgt at poste en video af folketingsmedlemmet fra Konservative Gitte Willumsen, hvor hun står i baggrunden til Søren Pape Poulsens pressemøde. Her bliver det indikeret, at hun ligner Mette Frederiksen.

Senere på dagen var hun igen at finde på Anders Hemmingsens profil – dog i en mere frivillig udgave, hvor hun spiser en af de berømte makrelmadder.

Blandt de mange videoer og billeder er der allerede en del partier, som har rakt ud efter Anders Hemmingens populære Instagram-profil.

»Min indbakke er stukket af i dag. Det hele startede, da Mette 'trykkede' på valgknappen og udskrev valg,« skriver Anders Hemmingsen.

»De første partier har allerede sendt videoer i håb om, at jeg bruger det, men mig narrer de ikke. Den falske Mette Frederiksen, Gitte fra Konservative, var hurtig til at reagere på videoen. Det var sjovt tænkt, og det honoreres.«

Du kan se videoerne øverst i videoafspilleren.