Wayne Rooney langer kraftigt ud efter den måde, som engelsk fodbold har håndteret coronakrisen på.

Det engelske fodboldforbund, FA, ventede nemlig længere end mange andre europæiske nationer med at suspendere de forskellige turneringer.

Og det er under al kritik, mener Wayne Rooney, som nu spiller i Championship-klubben Derby.

Det skriver den tidligere landsholdsspiller i en klumme hos The Sunday Times.

'Hvorfor skulle vi vente indtil fredag? Hvorfor skulle Mikel Arteta (Arsenal-manager, red.) blive syg, før fodbolden i England gjorde det rigtige?'

'For spillerne, personalet og deres familier har det her været en uge med bekymringer – og man har følt en mangel på lederskab fra regeringen, FA (fodboldforbundet, red.) og Premier League. Jeg håber, vi lærer af det, fordi den næste beslutning er lige så stor: Hvornår begynder vi at spille kampe igen?'

'Alle andre sportsgrene – tennis, formel 1, rugby, golf, fodbold i andre lande – blev lukket ned, men vi fik bare ordrer om at fortsætte med at spille.'

'Efter krisemødet (fredag, red.) blev den rigtige beslutning truffet – indtil da føltes det næsten, som om at fodboldspillere i England blev behandlet som forsøgsdyr,' skriver Wayne Rooney, som håber på, at Premier League nu fortsætter med at være suspenderet, indtil det igen er forsvarligt at spille fodbold.

'Nu er der i det mindste tre uger uden kampe, efter FA suspenderede ligafodbold indtil 3. april, hvor fodbolden og regeringen kan sætte sig ned og gennemgå tingene ordentligt.'

'Hvis coronavirus er så slemt, som forudsigelserne lyder, så kan der komme et tidspunkt, hvor man må beslutte, om sæsonen skal annulleres.'

Han understreger samtidig, at spillerne er klar til at strække sig langt for at få færdigspillet ligaerne – så længe der ikke er nogen risiko for deres helbred.

'Vi vil med glæde spille indtil september, hvis sæsonen bliver forlænget, og det er sådan, det må være. Det er vores job. Så længe vi ved, at det er sikkert for os at spille, og det er et sikkert miljø for tilskuerne, så skal vi nok spille,' skriver Wayne Rooney.