Meldingen fra Nadia Nadim var klar.

Så snart hun var færdig med sine eksamener, ville hun være tilgængelig igen. Når det var overstået, ville hun være klar til at tale og svare på alle de spørgsmål, der måtte være, efter hun i december endte i et massivt stormvejr på grund af en tur til Qatar.

Men nu har piben fået en anden lyd.

Den danske fodboldstjerne kunne lørdag dele den glædelige nyhed, at hun nu kan kalde sig for læge. Alligevel har det endnu ikke været muligt for B.T. at få stablet et interview på benene – og det, på trods af at B.T. i december og igen i starten af januar fik klar tilkendegivelse fra danskerens agent, Michael Kallbäck, om, at et interview ville blive sat i stand umiddelbart efter Nadims sidste eksamen.

Det var da også det indtryk, som Nadim selv gav, da hun i en udtalelse kommenterede på den voldsomme kritik af hende. Her sluttede hun sit opslag af med beskeden:

'Jeg står ved min beslutning. Nu vil jeg fokusere på at afslutte mine eksamener, og efter det vil jeg være tilgængelig igen. God ferie.'

B.T. har på den baggrund ad flere omgange været i kontakt med Nadims agent. Men her er meldingen nu, at hun ikke ønsker at stille op til interview med B.T. Det har ikke været muligt at få en begrundelse for, hvorfor danskeren nu pludselig ikke vil tale.

Nadia Nadim er af kritikere blevet beskyldt for at male et glansbillede af Qatar. Et land, der kritiseres voldsomt for dårlige forhold for migrantarbejdere og for brud på menneskerettigheder i forbindelse med VM i herrefodbold næste år.

Under sin tur til ørkenstaten i december var Nadia Nadim nemlig på besøg ved Fifa Arab Cup, hvor hun var en af flere 'stjernegæster', der også talte fodboldlegenden David Beckham – en mand, der har indgået en kæmpe aftale med netop Qatar om at være ambassadør for VM-slutrunden. En aftale, som ifølge Daily Mail indbringer ham i omegnen af 1,3 milliarder danske kroner.

Det fik blandt andre B.T.s sportskommentator, Søren Paaske, til at tordne mod den danske stjerne.

»Det er svært at stå med et andet indtryk, end at penge – også for Nadia Nadim – er vigtigere end alt andet, når hun vælger at være reklamesøjle for Qatar, der støtter Taleban. Det er på grund af den historie, som hun har fortalt og bygget sit brand op omkring. Det her ser bare helt vanvittigt ud,« sagde han blandt andet.

Der skulle gå hele otte dage, fra modvinden begyndte, til Nadia Nadim brød tavsheden. Her gjorde hun det blandt andet klart, at hun var 'ekstremt skuffet' over reaktionerne og understregede samtidig, at hun altid først og fremmest træffer sin beslutninger med integritet og ikke i økonomisk øjemed.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Midt i sin eksamensstress havde Nadia Nadim 2. januar tid til at dele en fødselsdagshilsen fra Nasser Al-Khori, der er direktør for VM i Qatars organisationskomité.

'Happy Birthday!!!' skrev direktøren, hvilket hun valgte at retweete til sine 33.000 Twitter-følgere.

Alligevel har hendes agent, Michael Kallbäck, ad flere omgange understreget over for B.T., at Nadia Nadims besøg intet havde med VM i Qatar at gøre, men at hun ville svare på alle spørgsmål, når hun havde færdiggjort den sidste eksamen og fået den hvide kittel.

Det har hun nu. Men der er stadig tavst.