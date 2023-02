Lyt til artiklen

I det nordlige Italien er de lige nu i gang med at udvikle en vaskeægte dansk verdensstjerne.

Fodboldspilleren 20-årige Rasmus Højlund er på alles læber i Støvlelandet, hvor han mandag pryder forsiden på den store avis La Gazzetta dello Sport.

'Atalantas guld' står der under et billede af en jublende Højlund.

Og avisen tøver ikke med at sætte et kæmpemæssigt prisskilt på den unge dansker.

Lørdag scorede Rasmus Højlund endnu en kasse for Atalanta – den femte efter nytår – og det får nu Gazzetta dello Sport til at sætte pris på det tidligere FCK-talent.

'Halvdelen af Europa drømmer om ham, inklusive djævelen,' skriver den italienske avis på forsiden.

Hvis mediet får ret, bliver Rasmus Højlund Danmarks dyreste fodboldspiller nogensinde.

300 millioner kroner mener mediet nemlig, at han er værd.

»Og det er i dag. Hvis Rasmus fortsætter sådan i morgen, hvem ved, hvor meget den pris så vil kunne stige,« lyder det.

»Det vides ikke, hvornår Atalanta beslutter sig for at sælge sin juvel. Det vil naturligvis afhænge af tilbuddene,« fortsætter mediet og drager paralleller til det norske fænomen Erling Haaland.

Ifølge Gazzetta dello Sport holder flere Premier League-klubber øje med den blonde dansker.

Det samme gør italienske storklubber som Napoli, Juventus og Inter, der alle før eller siden får brug for en erstatning for henholdsvis Victor Osimhen, Dusan Vlahovic og Romelu Lukaku.

Tidligere er Real Madrid blevet sat i forbindelse med Højlund.

Ifølge mediet kæmper Atalanta-cheftræner Gian Piero Gasperini indimellem med at få Højlund til at forvalte sin energi bedre.

Til træning arbejder det danske stjerneskud som en robot for at forbedre sine svagheder – resten er naturtalent, skriver mediet, der særligt fremhæver danskerens fart.

Højlunds accelerationsevne får ham til at løbe 100 meter på under 11 sekunder, hvilket modstanderne fik at mærke lørdag aften, da han buldrede mod målet fra egen banehalvdel.