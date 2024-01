Den danske fodboldekspert Ken Ilsø stopper hos Viaplay til sommer.

Det meddeler han selv i et skriv på LinkedIn.

»Det er med blandede følelser, jeg deler, at mit eventyr i Viaplay desværre når sin afslutning til sommer.«

»Tiden hos Viaplay har været fyldt med lærerige oplevelser og ikke mindst fantastiske kollegaer, men da Bundesliga-dækningen bliver reduceret og Offside stopper, er det naturligt, at mit samarbejde med Viaplay også stopper,« skriver Ken Ilsø, der i sin aktive karriere blandt andet tørnede ud for FC Midtjylland og Fortuna Düsseldorf.

Opholdet hos sidstnævnte har givet ham en kærlighed for tysk fodbold, hvilket også har gjort ham til en fast del af Viaplays dækning af Bundesligaen.



»Jeg har brændt for at stå på skærmen og dække den sport, der altid har været min passion samtidigt med, at jeg har arbejdet på at udvikle magasiner som Bundesliga Tor Show og Offside.

»Jeg er stolt over at have været en del af de magasiner, der begge har haft en positiv fremgang i seertallene.

37-årige Ken Ilsø oplyser ikke, om han har fremtidsplanerne på plads.

»Selvom det er svært at tage afsked, ser jeg frem til nye eventyr og muligheder, der venter forude.«