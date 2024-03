Eventyrhistorien i walisiske Wrexham kommer på baggrund af vilde millioninvesteringer. Nu fremviser klubben, at de skylder et stort millionbeløb til Hollywood-ejerne.

Alt i og omkring klubben lugter af penge og succes.

Dokumentarserien 'Welcome to Wrexham' følger klubben i alle facetterne af, hvordan en professionel fodboldklub i den femtebedste engelske fodboldrække agerer. Det er blevet til flere Emmy-statuetter til serien, som følger, hvad der nu er den mest løntunge spillertrup i League Two til trods for, at Wrexham er oprykkere.

Ifølge klubben selv har spillerlønningerne taget et hop fra fire millioner pund i 2022 til lidt under syv millioner pund i 2023. Det har da også været med til at gøre, at Wrexham skylder en del til klubejerne Ryan Reynolds og Rob McElhenney.

Rob McElhenney (tv) og Ryan Reynolds (th) har smidt en del penge i det storsatsende walisiske fodboldprojekt Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Rob McElhenney (tv) og Ryan Reynolds (th) har smidt en del penge i det storsatsende walisiske fodboldprojekt Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Klubben har meldt ud på sin hjemmeside, at de skylder lige i underkanten af ni millioner til de to skuespillere og klubejere - svarende til over 78 millioner kroner.

Wrexham kommer dog med en kommentar til regnskabsmeddelelsen, hvor de maner til ro omkring det store millionbeløb.

'De økonomiske tab, som klubben har lidt siden overtagelsen, kommer ikke til at gentage sig, idet indtægter genereret af klubben nu er tilstrækkelige til at dække klubbens driftsomkostninger fremover.'

'Disse tab blev anset for nødvendige for at give klubben mulighed for at maksimere sit fulde potentiale på kortest mulig tid. Klubben er ikke umiddelbart under pres for at tilbagebetale disse lån på bekostning af de fremskridt, vi søger at opnå, og yderligere finansiel støtte vil blive ydet,' skriver klubben på sin hjemmeside.

Hollywood-ejerne overtog klubben i 2021 og i sidste sæson rykkede man efter 15 års fravær tilbage i de bedste engelske ligarækker.

I denne sæson ligger klubben i skrivende stund nummer tre i League Two, der er den femtebedste række i det engelske ligasystem. Hvis de kan holde den placering, vil det medføre den anden oprykning i træk for den storsatsende walisiske klub.

Ryan Reynolds og Rob McElhenney har selv meldt ud, at det endelige mål er at føre klubben til Premier League.