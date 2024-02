Igennem de seneste 25 år har han været et fyrtårn for mænd, der gerne vil se lidt lækre ud.

Og det fortsætter, selvom David Beckham nærmer sig et skarpt 50-årigt hjørne.

Tidligere har Beckham fået alverdens mænd til at anskaffe sig hanekams-frisure, afbleget langt hår, nakketatoveringer og saronger

Og nu er en ny 'Becks'-trend dukket op ifølge Daily Mail.

Det engelske medie skriver, at flere mænd i New York er klar til at betale over 30.000 kroner for at få lige så små brystvorter, som det engelske fodboldikon har.

Kirurgen Elie Levine, der har klinik på i det luksuriøse Upper East Side-kvarter, fortæller til Daily Mail, at han hver anden uge laver Beckham-brystvorter på mænd.

»At formindske sine brystvorter er absolut en opadgående trend,« fortæller han.

En anden kirurg i samme kvarter, Marc Everett, bakker op:

»Det her er en ting. En patient, som bor her i New York, kom til mig i fredags og sagde, at han ville have, at hans brystvorter skulle se ud som David Beckhams.«

Skulle danske læsere have samme ønske, så skal den tunge pengepung findes frem. Indgrebet koster 5000 dollar, hvilket svarer til næsten 35.000 kroner.