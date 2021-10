Lussinger, et råt miljø, alkohol og skandaler med prostituerede.

De ting og mange flere fortæller den engelske fodboldstjerne Wayne Rooney om i en ny dokumentarfilm, som får premiere i 2022.

Filmen bliver sendt på Amazon Prime. Det skriver det engelske medie The Telegraph.

»Jeg følte, at det var vigtigt, at folk kunne se mig bag kulissen som familiefar, og hvordan det har været at vokse op i en hård del af Liverpool,« siger Wayne Rooney i forbindelse med offentliggørelsen af nyheden.

Wayne Rooney stoppede som professionel fodboldspiller tidligere på året. Foto: JASON CAIRNDUFF

»Jeg tror, at denne film giver alle et godt indblik i det.«

I filmen kommer han blandt andet ind på, hvordan hans far, Thomas, gav ham lussinger gennem barndommen. Hvordan han ikke var guds bedste barn og var involveret i en masse slagsmål.

»Jeg kendte grupperne, som Wayne hang ud med – kombinationen med alkohol var ikke god,« siger hans hustru, Coleen Rooney.

Filmen kommer også ind på nogle sager fra 2004, hvor det kom frem, at det 19-årige stortalent havde sex med flere prostituerede. Sager, som hustru Coleen har tilgivet ham for – men ikke finder acceptable.

Selv forklarer Wayne Rooney, at filmen er et forsøg på at forklare hans op- og nedture.

Rooney, der i dag er cheftræner i Derby County i Englands næstbedste række, er manden, der har scoret flest mål i det engelske fodboldlandsholds historie – 53 i 120 landskampe.

Han havde sin storhedstid i Manchester United, hvor han spillede i hele 13 år efter et skifte fra Everton.