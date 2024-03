Kasper Hjulmand føler sig en anelse misforstået.

»Det er blevet til sandhed, at jeg har sagt, at alle skal spille hele tiden, for at man kan være på landsholdet,« lød det blandt andet fra den danske landstræner, der tog imod spørgsmål fra pressen på landsholdets tilholdssted i Helsingør mandag.

Men ifølge ham selv er det langt fra sådan, landet ligger.

Når Kasper Hjulmand skal udtage sin landsholdstrup, vælger han efter to kriterier: Relationer og spilletid på klubholdet, fortæller han til presseseancen, da der igen bliver spurgt ind til Christian Eriksens manglende spilletid i Manchester United.

Og én ting er vigtigt at slå fast for Hjulmand, når snakken går på Eriksens udtagelse – der bliver ikke givet nogen forlommer.

»Hvis man virkelig tror på, at jeg kunne finde på at sætte nogle spillere på banen, fordi de har et bestemt navn eller en bestemt alder, så tager man jo helt fejl,« siger Hjulmand og uddyber:

»Jeg er fuldstændig iskold følelsesmæssigt, når jeg vælger holdet. Og når jeg udtager Christian, så er det fordi, jeg synes, han er en pissegod spiller, og fordi jeg mener, at han er bedst til at vinde kampen. Så jeg udtager dem helt iskoldt.«

Christian Eriksen og Mikkel Damsgaard er to af eksemplerne på spillere, der mangler spilletid i deres klub. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Christian Eriksen og Mikkel Damsgaard er to af eksemplerne på spillere, der mangler spilletid i deres klub. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I forlængelse af snakken om Eriksen hiver Hjulmand også Mikkel Damsgaard op som eksempel.

Brentford-danskeren spejder langt efter spilletiden i England, men har alligevel fået en plads i truppen til testkampene.

»Jeg kan godt forstå, man sætter spørgsmålstegn ved valget (af Damsgaard, red.). Min årsag er, at jeg godt kunne tænke mig at se, hvor han er henne. Damsgaard er en type, som, jeg synes, har en rolle hos os,« siger Hjulmand og fortsætter:

»Vi skal selv mærke og se ham. Jeg har set ham i Brentford og har målinger og lidt data på ham – ellers udtager jeg ham ikke. Men vi skal også selv kunne se og mærke det.«

Christian Eriksen er startet på bænken for Manchester United i de seneste otte kampe og er kun blevet skiftet ind i to af dem.

For Mikkel Damsgaards vedkommende er det også kun blevet til sporadiske minutter fra bænken det sidste lange stykke tid i Brentford.