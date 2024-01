Den tidligere danske landsholdsspiller Riza Durmisi har ramt overskrifter i danske medier med sin udtalelse om, at han ikke længere har Brøndby som favoritklub.

Men problemet er bare, at den 30-årige venstreback, der lige er skiftet til polske LKS Lodz, føler sig misforstået og fejlciteret af en polsk journalist, der talte gebrokkent engelsk.

Citaterne fandt sted i et interview med det polske medie Goal.pl. Heri siger Durmisi blandt andet følgende om Brøndby:

»Det var min favoritklub, men ikke længere.«

I artiklen udtaler han også, at han ikke ville skifte til Brøndby i dag, 'selvom de gav mig 10 millioner euro'.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Men nu fortæller Riza Durmisi, at indholdet i artiklen overhovedet ikke afspejler det interview, han medvirkede i.

»De har taget mit svar ud af en kontekst. Det var ikke sådan, det skulle forstås. Jeg svarede, at når jeg først committer mig til noget, så er der ikke nogen penge i verden, der skal ændre på det. Nu har jeg skrevet kontrakt her, og så skal jeg være fuldt fokuseret på min opgave og klub he,« siger Riza Durmisi til B.T.

»Han (journalisten, red.) var dårlig til engelsk, og jeg håber, at han kan bringe lydfilen, så man kan høre det.«

»Vores pressechef var der, da vi lavede interviewet, og hun er rasende nu, fordi i den polske version spiller det, men i den version, som den polske journalist har sendt til Danmark, der er alt vendt op og ned, som det passede ham. Men sådan noget sker uheldigvis, når han ikke kunne et gram engelsk.«

Han understreger, at Brøndby stadig har en stor plads i hans hjerte.

»Alle ved, hvor meget Brøndby betyder for mig. Jeg har været i klubben, siden jeg var barn,« siger Durmisi, der fik et chok, da han læste, hvad han var citeret for.

»Jeg kiggede bare for sjov på Instagram, og jeg var sådan lidt, hvad er det, folk snakker om? Jeg lå bare og slappede af efter kampen og var egentlig glad, efter jeg havde scoret vores matchvindermål.«

Riza Durmisi har tidligere udtrykt stor skuffelse over Brøndbys sportslige ledelse i forbindelse med et mislykket skifte hjem til barndomsklubben.