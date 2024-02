'Roo-nyyyy, Roo-nyyyy!'

FC København-fansene vidste, hvad de ville have: En indskiftning af klubbens Superliga-topscorer Roony Bardghji, som har været på alles læber, fordi han på bemærkelsesværdig vis ikke har fået et eneste minut på banen på denne side af vinterpausen.

Men Jacob Neestrup ignorerede alle forespørgsler fra tribunen, og lod igen-igen Roony blive på bænken i hele 2-0-kampen mod FC Nordsjælland mandag.

Og derfor var det oplagt for B.T. at søge svar på, hvad de fleste Superliga-følgere har undret sig over: Hvorfor bliver FCK's Superliga-topscorer og europæiske matchvinder ikke brugt - end ikke som indskifter?

»Først og fremmest, så skal fansene blive ved at råbe på de spillere, de gerne vil have ind. Det har jeg stor respekt for.«

»Roony er et stort, stort talent i FC København, ligesom mange andre, som vi har haft og som også kom ind i dag. Han er en fantastisk spiller, men uanset hvem jeg spiller med, så gør jeg det ud fra at sætte det hold, jeg mener, er det bedste på dagen.«

»Det er uanset alder og navn. Men jeg kan godt forstå, at man undrer sig og at man stiller spørgsmålet, når han er vores topscorer. Men det helt enkle svar er, at jeg altid stiller det hold, jeg synes er bedst på dagen,« siger Neestrup.

Og han mener ikke, der er en finger at sætte på den unge svenskers indsats - altså på træningsbanen.

»Roony er jo ikke tilfreds. Han vil gerne starte inde, og det berettiger hans talent også til.«

»I forhold til i dag og den manglende indskiftning, så var han 100 procent kommet på banen, hvis vi havde været bagud. Men jeg synes, at Victor Froholdt har vist sin berettigelse i kampe, hvor der skal fightes hjem og vi skal kunne løbe hurtige omstillinger.«

»Derfor var det rigtigt at sætte ham ind i dag,« siger Neestrup, som altså ignorerede de godt 30.000 fans, der skreg på Roony Bardghji.

Han afviser, at der har været et formdyk fra svenskeren.

»Det vil jeg ikke sige, men det er klart, at den danske liga er speciel, fordi der pludselig kommer to måneders pause.«

»Lidt hårdt sagt, er det uinteressant for mig, hvem der var den bedste i oktober. Nu er vi i 2024, og det gælder for Roony og alle hans holdkammerater.«

»Han har mulighed - som alle sine holdkammerater - for at spille sig ind på det her FCK-hold og han kan ende med at være the big, big hero. Det arbejder han på hver dag, og jeg har ikke en finger at sætte på hans arbejdsindsats,« forklarer Neestrup.

18-årige Roony Bardghji har i sæsonens løb scoret 10 gange i 29 kampe.

