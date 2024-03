Den blot 16-årige Kendry Paez har hele karrieren foran sig og skifter til den engelske storklub Chelsea i sommeren 2025.

Men nu er han indblandet i en sag, der handler om alt andet end fodbold, da han er blevet spottet i en video, hvor han ses på en stripklub.

Du kan se videoen nederst i artiklen.

Videoen er angiveligt optaget efter Eduadors 2-0-sejr over Guatemala natten til fredag dansk tid i en kamp, der blev spillet på Red Bull Arena i New Jersey.

Der er dog lige det men, at minimumsalderen for at drikke alkohol – og adgang til stripklubber – er 21 år i USA.

Det 16-årige stortalent ses blandt andet sammen med São Paulo-spilleren Robert Arboleda, der tilmed kaster penge efter en stripper på klubben.

Og selvom Ecuadors fodboldforbund bekræfter, at spillerne havde fået fri efter sejren – og var kommet hjem til tiden, er spillernes opførsel dog langt fra efter bogen.

'Der er blevet delt billeder af begivenheder, der strider mod de værdier og principper, som vi forsvarer og fremmer som institution, og de vil blive analyseret i forbindelse med fremtidige indkaldelser,' skriver forbundet.

Arboleda, der var med på stripklubben, kommenterede også sagen på sociale medier, skriver Daily Mail.

'Fra nu af vil jeg bare begynde at læse i Bibelen på mine fridage, for man kan ikke engang have det sjovt. Det lover jeg,' skrev han sarkastisk i et opslag, der nu er slettet.

'De kan ikke lide noget, det er dårligt at have det sjovt,' skrev Gonzalo Plata i et opslag, der ligeledes er blevet slettet.

Arboleda og Plata er tidligere blevet sanktioneret af Ecuadors fodboldforbund for brud på disciplinære regler.