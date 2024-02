Det bliver igen dyrere at streame indhold på Viaplay.

Indtil i dag kostede streamingtjenestens 'Total'-pakke, der inkluderer sport, serier, film og børneindhold 449 kroner om måneden, men nu får den altså et godt ryk op ad.

For blandt andet at kunne følge forårets Champions League og Superliga-kampe eller Viaplays mange underholdningsprogrammer koster det nu 499 kroner om måneden.

Stigningen kommer i kølvandet på sidste uges nyhed om, at Amazons Streamingtjeneste Prime Video har købt ni af Viaplay-koncernes fiktionsserier heriblandt den danske krimiserie 'Den som dræber'.

I forbindelse med den aktuelle prisstigning udtaler direktør for Viaplay Danmark, Lars Bo Jeppesen i en pressemmedelse:

'Vores strategi er ganske enkelt at levere det et dansk publikum efterspørger. Intet mindre. Vi er altid stolte over at kunne levere topklasse underholdning i en utrolig høj kvalitet. Vi anerkender fuldt ud, at oplevelser generelt er blevet dyrere. Det genkender vi alle i vores hverdag.'

'Men perspektivet er også vigtigt når vi taler om hvad vi bruger vores tid og penge på. De penge det koster at have helt ufatteligt mange timers eksklusiv live sport og topklasse underholdning til rådighed for hele familien, hver dag, året rundt, står vi fuldt ud på mål for, i forhold til de oplevelser og fornøjelser det giver.'

Han fortsætter:

'Det er ingen hemmelighed, at de mest eftertragtede sportsrettigheder og topunderholdning koster. Men selvom inflationen, stigende omkostninger på produktioner og politikernes seneste streamingskat i form af kulturbidraget, gør det sværere for os at tilbyde kunderne en konkurrencedygtig pris, garanterer vi, at tilbuddet er attraktivt.'

'Derfor er den første prisregulering på vores Viaplay Total-pakke siden 2021 en nødvendig justering.'

Sidste år hævede Viaplay ifølge Ekstra Bladet prisen to gange på deres anden streamingpakke 'Viaplay Film & Serier'.

I januar 2023 steg med 10 kroner til 129 kroner om måneden, og før jul hævede de den yderligere til nuværende 149 kroner om måneden.

Viaplay skriver i pressemmedelsen at 'for eksisterende Viaplay Film og Serier-kunder' vil prisjusteringen træde i kraft 12. februar 2024.'