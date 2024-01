Ejerkredsen i den kriseramte streamingtjeneste Viaplay har onsdag formiddag afgjort selskabets fremtid.

Det skete, da der blev foretaget afstemning omkring en redningsplan, som i praksis indebærer, at de nuværende ejere overgiver stort set al indflydelse til nye hovedaktionærer

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT, og i en pressemeddelelse bekræfter Viaplay, at redningsplanen er blevet stemt igennem.

Viaplays ejere, heriblandt norske Schibsted, har accepteret en forslag, som betyder, at man via en målrettet aktieemission kan rejse nye penge fra franske Canal Plus og tjekkiske PPF.

Samtidig mister de hidtidige ejere altså i praksis stort set al indflydelse på selskabet.

Viaplay får med en aktieemission tilført fire milliarder svenske kroner i ny kapital.

Inden onsdagens afstemning blev redningsplanen kaldt 'et blodbad' af Sverre Linton, som er chefjurist hos Aktiespararna, som er en sammenslutning af private investorer.

»Det er uhørt brutalt for de eksisterende aktionærer,« sagde Sverre Linton til TT før afstemningen.

»Nu har vi et blodbad, hvor selskabet forhåbentligt får lov til at beholde sit hoved,« lød det desuden fra Sverre Linton.

Han mener, at Viaplays ledelse tidligere burde have gjort det klart, hvor dårligt tingene så ud for selskabet og dets ejere, hvoraf mange små investorer nu bliver ramt yderligere.

Viaplay har således været ude i noget af et stormvejr i løbet af 2023, hvor selskabet ifølge Aftonbladet har tabt 98 procent af børsværdien.

Krisen førte i 2023 til, at Viaplays nyindsatte ledelse skred til afskedigelse af en længere række medarbejdere, også i Danmark.