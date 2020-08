Brødrene Sebastian og Andreas Jessen spiller sammen i TV 2's nye krimiserie 'Alfa'.

Her spiller de et brødrepar, hvor den ene er politimand, mens den anden efter deres rocker-fars død ender med 22 kg hash i hænderne og en masse efterfølgende problemer.

B.T. har mødt de to skuespillerbrødre op til premieren på 'Alfa', og i den forbindelse udfordrede vi dem med en række billeder af andre kendte brødrepar.

Hvis de skulle vælge, hvem minder så for eksempel mest om Michael Laudrup, og hvem minder mest om lillebror Brian? Eller hvad med brødrene Price, som de viser sig at være store fans af?

Skuespillerne og brødrene Andreas og Sebastian Jessen i København onsdag 8. juli 2020. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Skuespillerne og brødrene Andreas og Sebastian Jessen i København onsdag 8. juli 2020. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Da de får vist et billede af kronprins Frederik og prins Joachim, afslører Sebastian Jessen, at han i 2018, da han havde hovedrollen i filmen 'I krig og kærlighed', faktisk mødte sidstnævnte.

»Der var en lancering (af filmen, red.) i Sønderjylland, hvor han jo har brugt meget af sin tid. Inden visningen skulle vi spise middag sammen på en restaurant. Det var hyggeligt, og han er en behagelig mand. Han overraskede mig i den grad positivt, så ham har jeg ikke noget problem med at identificere mig med. Og jeg ønsker ham god bedring,« fortæller Sebastian Jessen – med henvisning til, at prinsen for nylig blev ramt af en blodprop.

I videoen øverst kan du også se, hvem Sebastian og Andreas Jessen vælger blandt brødrepar som Brødrene Olsen og Lars og Mads Mikkelsen.

'Alfa' har premiere på TV 2 Zulu og TV 2 Play søndag 16. august.