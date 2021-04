De smurte sig ind i snaps. De fik hjælp fra politiet, og de blev sendt i druk-bootcamp.

I et interview med Los Angeles Times fortæller den Oscar nominerede instruktør Thomas Vinterberg, sammen med de fire hovedrolleindehavere i 'Druk', hvordan de alle forberedte sig til filmen.

Historie om, hvordan fire midaldrende gymnasielærer, spillet af Mads Mikkelsen, Magnus Millang, Lars Ranthe og Thomas Bo Larsen, begynder at drikke for at opnå den manglende promille, er velkendt.

Bare for at slå én ting fast med det samme. Samtlige scener i filmen er skudt med et hold af absolut ædru skuespillere.

Skuespiller Mads Mikkelsen, er en af de bærende hovedroller i Thomas Vinterbergs film 'Druk'. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Skuespiller Mads Mikkelsen, er en af de bærende hovedroller i Thomas Vinterbergs film 'Druk'. Foto: Bax Lindhardt

Allerede i 2013 begyndte Thomas Vinterberg og manuskriptforfatteren Tobias Lindholm at tale om at lave en film, der hyldede alkohol. Men først da den norske psykiater Finn Skårderud et par år senere i forordet til en bog om vin fremsatte en teori om, at mennesket mangler 0,5 promille, faldt plottet på plads.

I interviewet fortæller skuespillerne, hvordan de forberedte sig til at spille alt fra selskabeligt overrislede til sejlende berusede og decideret døddrukne.

Thomas Vinterberg sendte blandt andet skuespillerne i 'druk-bootcamp'. En oplevelse, som Mads Mikkelsen beskriver som en åbenbaring.

Under bootcampen drak skuespillerne sig fulde og blev filmet undervejs, mens promillerne steg fra 0,5 til 0,8 og 1,0. Formålet var at kunne nærstudere hver eneste lille trækning i ansigtet og hver enkelt detalje i karakteren, som promillerne gav.

Thomas Vinterber, Mads Mikkelsen og Magnus Millang til filmfestival i Rom i oktober 2020. Foto: EPA/ETTORE FERRARI Foto: ETTORE FERRARI Vis mere Thomas Vinterber, Mads Mikkelsen og Magnus Millang til filmfestival i Rom i oktober 2020. Foto: EPA/ETTORE FERRARI Foto: ETTORE FERRARI

»Træningslejren gav os mulighed for at være så præcise, som mændene i historien er,« siger han til Los Angeles Times.

Efter første dag var Mads Mikkelsen ikke benovet over metoden.

»Vi følte os ikke fulde. Men dagen efter var det meget åbenbarende at se sig selv i optagelserne og se alle de små subtile forskelle mellem at være ædru og tipsy. Efter to øl (0,5 promille, red.) var dine hænder pludselig lidt friere. Efter yderligere to drinks (0,8 promille, red.) kom den læspen, du havde som barn, tilbage. Og ved 1,0 promille stoppede vi med at lytte til nogen, især instruktøren.«

Fra politiet fik filmholdet beskrivelser af menneskers opførsel ved forskellige promillegrader. De blev hængt op på væggen til inspiration.

Der var fest i Filmbyen i Avedøre, da Thomas Vinterbergs 'Druk' blev nomineret til en Oscar i kategorien Bedste Internationale Film. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix. Foto: Emil Helms Vis mere Der var fest i Filmbyen i Avedøre, da Thomas Vinterbergs 'Druk' blev nomineret til en Oscar i kategorien Bedste Internationale Film. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix. Foto: Emil Helms

»På et niveau begynder du typisk at synge. På et andet niveau falder du i søvn. Og på et bestemt tidspunkt kan du hverken få tøjet af eller på,« siger Thomas Vinterberg til avisen.

Ifølge Vinterberg var den første scene den sværeste. Her mødes de fire hovedroller for at fejre en fødselsdag med god champagne. De er høflige men nervøse og tydeligvis langt fra hinanden, men alkoholen får dem til at løsne op, og de ender med at danse i restauranten.

En anden scene, hvor de fire venner har været på en seriøs druktur, ender med, at Nikolaj, spillet af Magnus Millang, kravler hjem, besvimer og tisser i sin egen seng.

For at komme i den rette stemning, fortæller Millang, snurrede han blandt andet rundt om sig selv 40 gange og havde gnedet snaps i ansigtet for at få duften af alkohol, inden instruktøren råbte 'action'.

11. april vandt 'Druk' prisen for bedste ikke-engelsksprogede film ved Bafta-prisuddelingen i London. I næste uge gælder det Oscar-uddelingen.