Hele salen jublede, da Jamie Lee Curtis vandt en Oscar for bedste kvindelige birolle.

Alle, undtagen Angela Bassett.

Nu vækker den 64-årige skuespillers stenansigt vrede på de sociale medier.

'Angela Bassets reaktion gør ondt,' lyder en af de mange kommentarer.

Både Jamie Lee Curtis og Angela Bassett var nomineret i kategorien – Jamie Lee Curtis for sin rolle i 'Everything Everywhere All at Once' og Angela Bassett for 'Black Panther: Wakanda Forever'.

Oscar-statuetten gik til førstnævnte, hvilket fik hele salen til ikke bare at bryde ud i klapsalver, men til at rejse sig for vinderen, mens hun gik op til scenen for at modtage sin pris.

Mens kameraerne panorerede hen over salen, kunne man se hende nøle, mens alle omkring rejste sig fra deres sæder.

'Uanset hvem der vandt Oscar'en … Angela Bassett kunne godt have klappet ad vinderen. At sidde der uden at klappe, blot fordi du ikke vandt …' skriver en Twitter-bruger.

'Det hedder at tabe med stil. Angela Bassett kunne godt have klappet ad vinderen. Sidder dér og skuler skidesurt.'

Det er dog ikke alle, der fordømmer Angela Bassett for den afmålte reaktion.

'Man kan se på hendes reaktion, hvor meget den Oscar ville have betydet for hende. Hun er, var og har altid været fantastisk. Jeg håber, vi ser hende på scenen snart,' lyder det, mens en anden har delt en video af nogle medarbejdere på showet, der slæber afsted med en overdimensioneret Oscar-statuette, der fungerer som rekvisit på den røde løber:

Me stealing the oscar to give it to Angela Bassett #oscars pic.twitter.com/KfkLUJo0h9 — ♈︎ (@bvbhive) March 13, 2023

'Mig, der stjæler Oscar'en for at give den til Angela Bassett', lyder teksten til videoen.

New York Post har uden held forsøgt at få en kommentar fra de to skuespillerinder.

Det er første gang, Jamie Lee Curtis er nomineret til en Oscar, og første gang hun vinder en. Angela Bassett har været nomineret to gange, men har fortsat til gode at vinde.