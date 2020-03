Slog Carole Baskin sin mand ihjel og fodrede ham til sine tigre? Hyrede Joe Exotic en lejemorder til at slå hende ihjel? Og hvorfor insisterer den tandløse John Finlay på at gennemføre alle sine interviews i bar overkrop?

Man sidder med flere spørgsmål end svar, når man ser Netflix' nyeste og ekstremt hypede dokumentarserie 'Tiger King' om den våbenglade Joe Exotic, der foruden at have en zoo med over 200 tigre i sin baghave er både tidligere præsidentkandidat, pizzabager og countrysanger.

Men et af de helt store spørgsmål er:

Hvordan kan en mand med en så raspende stemme, der synes at komme direkte fra struben, synge med den klareste country-røst i sine æstetisk vanvittige musikvideoer?

Spørger man musikerne Vince Johnson og Danny Clinton, så er svaret klart: Det kan han heller ikke. Det er nemlig Danny Clinton, der synger. Og han er bestemt ikke tilfreds med at blive brugt i Joe Exotics store løgn.

I en række obskure musikvideoer, som kan ses både i dokumentaren og på Joe Exotics Youtube-kanal, synger zoo-ejeren om alt fra sin kærlighed til sine to ægtemænd til motorcykelklubber, der beskytter landets misbrugte børn.

Mest bemærkelsesværdig er nok morder-balladen 'Here Kitty Kitty' om ærkerivalen Carole Baskins påståede mord på sin millionær-mand. Her synger Joe Exotic iført præstekrave og cowboyhat, mens en tro kopi af Carole Baskins fodrer løver med kødlunser fra et sølvfad, hvorpå der hviler et mannequin-hoved.

»Jeg anede ikke, han ville lave en 'Milli Vanilli' på sangene,« siger den angiveligt retmæssige sangskriver Vince Johnson til Vanity Fair med henvisning til 90'er-gruppen, der dengang indrømmede, at de ikke selv havde sunget på deres debutalbum.

Vince Johnson fortæller, at han blev rasende, da han en dag så Joe Exotic mime til hans sange på YouTube.

Han havde talt med Joe Exotic et par måneder tidligere, fordi zoo-ejeren ville have ham og makkeren Danny Clinton til at producere et par gratis sange om tigre, som Joe Exotic kunne bruge i sit kommende realityshow.

Både Animal Planet, Discovery og National Geographic havde budt på projektet, forklarede tigerkongen ifølge sangskriverduoen, så i stedet for kontant afregning ville han tilbyde dem god eksponering.

Vince Johnson og Danny Clinton, der havde lavet en forretning ud af at skrive personlige sange til kunder, sagde ja til aftalen og skrev først 'I Saw A Tiger' om tigerkongens passion.

Herefter gav Joe Exotic musikerne stikord og fik til gengæld færdigproducerede sange retur et par uger senere om alt fra Joe Exotics afdøde bror til vennen i Ohio, der slap sine tigre løs i gaderne.

Da Vince Johnson opdagede, at Joe Exotic havde lagt musikvideoer på YouTube, hvor han mimede til Danny Clintons vokal, og at der tydeligvis ikke var noget realityshow på vej, stoppede samarbejdet.

Tv-producer Rick Kirkham, der også medvirker i 'Tiger KIng', fortæller til Vanity Fair, at Joe Exotic overhovedet ikke kunne synge.

»Det var fuldstændig latterligt. En dag, hvor Joe blev lidt fuld og skæv, lokkede vi ham til at synge et par strofer af en af hans sange. Han kunne slet ikke holde tonen. Det var så dumt. Det var en kæmpe joke mellem tv-holdet og hans medarbejdere, men han var ekstremt insisterende på, at det var ham, der sang.«

Joe 'Exotic' Maldonado-Passage. Foto: Netflix Vis mere Joe 'Exotic' Maldonado-Passage. Foto: Netflix

Joe Exotic fastholder da også fortsat, at det er ham, der har sunget på alle de cd'er, som han i en årrække har solgt fra sin butik i tiger-parken.

Til Vanity Fair fortæller Mateusz Gugałka, som producerede nogle af tigerkongens aparte musikvideoer, at han virkelig stod fast.

Blandt andet kunne han en mandag fortælle sine medarbejdere, at han havde brugt hele weekenden i et pladestudie i Dallas - på trods af at flere af dem havde været sammen med ham i dyreparken i Oklahoma.

»Men man stillede ikke spørgsmål til Joe. Man gik bare med på den,« siger Mateusz Gugałka.