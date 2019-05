Det stod grelt til, da Fødevarestyrelsen i begyndelsen af maj dukkede op i to Netto butikker i henholdvis Hillerød i Nordsjælland og Hastrup i Køge.

Begge butikker måtte efterfølgende modtage en bøde på 10.000 kroner samt en sur smiley.

Værst var det i Hillerød, hvor lageret i supermarkedet på Frejasvej var så ophobet med udløbede fødevarer, at der ikke var plads til de nye fødevarer, der blev leveret om morgenen den 2. maj.

I stedet blev de friske fødevarer placeret ude foran åbne affaldscontainere og under åben himmel og altså frit tilgængelige for skadedyr og lignende.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en kontrolrapport.

'Der er mulighed for, at skadedyr har fri adgang til container samt fødevarer, som er placeret udenfor, og paller med fødevarer, som er til videre salg i butikken,' lyder det i rapporten.

Derudover kunne styrelsen under deres to timer og 20 minutter lange kontrol afsløre, hvordan den massive ophobning af udløbede fødevarer i form af fersk fisk, kylling og pålæg stod klos op af friske fødevarer, der skulle sælges til kunder.

Helt så slemt stod det ikke til for Netto butikken på Fasanvej i Køge.

Her kunne Fødevarestyrelsen under deres en time og 25 minutter lange kontrol 'kun' finde frem til køleinventarer, hvor hylder og hyldekanter fremstod med 'pletvise skimmelligende mørke belægninger,' skriver styrelsen i deres rapport.

Derudover fandt de frem til en kasse løse æbler og en kasse løse pærer fra Holland, som var blevet skiltet med Danmark som oprindelsesland.

'Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, grundet den lille mængde, samt at virksomheden var ved at lave nye skilte,' skriver Fødevarestyrelsen.

B.T. har forgæves forsøgt at få interview med Netto om, hvorvidt de for eksempel har fundet plads på lageret i Hillerød til friske fødevarer, så de ikke skal placeres på gaden foran en åben container.

Til gengæld skriver Nettos regionschef, Thomas Clement, følgende i en mail:

'Selvom vores Netto-butikker per 1.maj har landets bedste smiley-resultater for supermarkeder, så kan der ske fejl, og vi strammer naturligvis op,' lyder det skriftlige svar, som fortsætter:

'Vi er aldrig glade for fejl - uanset årsag - og vores generelt gode resultater afspejler forhåbentligt også, at vi tager egenkontrol meget alvorligt.'

Det er dog ikke første gang, at Netto får en sur smiley. I april sidste år fik en Netto i Holte en bøde på 40.000 kroner og en sur smiley for at sælge farlige fødevarer. Læs mere her.