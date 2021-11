Den danske bryggerigigant Royal Unibrew opkøber mineralvandsmærket Aqua d'Or.

Selskabet køber brandet af franske Danone til en endnu ikke offentliggjort pris.

I en pressemeddelelse fra Royal Unibrew fremgår det, at virksomheden overtager 100 procent af aktierne i Aqua d'Or Mineral Water A/S, som er Skandinaviens største producent at naturligt mineralvand.

»Det er mig en glæde at kunne annoncere, at Royal Unibrew i dag har indgået aftale om at overtage Aqua d'Or, og vi ser frem til at kunne byde vores nye kollegaer velkommen. Med aftalen kan vi se frem mod at styrke vores position på det danske vand marked,« udtaler direktør for Royal Unibrew Danmark, Kasper Ryttersgaard Jacobsen.

Aqua d'Or omsatte i 2020 for omkring 180 millioner kroner, og deres produkter sælges primært i Danmark og Sverige, men har også en tilstedeværelse i enkelte andre lande.

»Aqua d'Or har en stærk position i vandmarkedet og virksomhedens udviklingsfokus inden for produktkategorier med fokus på intet eller lavt sukkerindhold passer godt med Royal Unibrews strategiske fokus. Herudover vil Aqua d'Or’s moderne faciliteter i det centrale Jylland diversificere og udvide vores samlede produktionskapacitet i gruppen,« forsætter Kasper Ryttersgaard Jacobsen.

Handlen er betinget af de danske konkurrencemyndigheders godkendelse, der forventes afsluttet i løbet af første halvår 2022.