Det vakte opsigt på den gastronomiske scene, da top-kokken Steffen Villadsen, der er køkkenchef på Molskroen, annoncerede, at han skifter Ebeltoft ud med Aarhus for at blive køkkenchef på Sjette Frederiks Kro i Risskov.

Og nu kan Steffen Villadsen annoncere, at han ikke er den eneste stjernekok, der starter på den idylliske Aarhus-beværtning.

På Instagram skriver han nemlig, at den tidligere Michelin-køkkenchef Dak Wichangoen gør ham selskab på Sjette Frederiks Kro, som de to altså skal køre sammen.

Dak Wichangoen var i ni år køkkenchef på Kiin Kiin, der er den eneste thailandske restaurant uden for Thailand, der har en Michelin-stjerne.

Hun stoppede som køkkenchef i 2019 for at bruge mere tid med sit barn.

Dak Wichangoen har ud over sit job som køkkenchef optrådt som dommer i madprogrammet 'Masterchef' og deltaget i 'Vild med dans', hvor hun opnåede en fjerdeplads sammen med partneren Thomas Evers Poulsen.

Men nu er den tidligere 'Masterchef'-dommer og 'Vild med dans'-deltager altså klar til at trække i kokkejakken igen – denne gang i idylliske omgivelser i udkanten af Aarhus. Det skriver Dak Wichangoen på Facebook.

I opslaget skriver hun blandt andet:

'Steffen, min ven, jeg ser frem til at blive en del af et fedt team. Stå ved din side og hoppe ind i et nyt madeventyr med dig. Tænker, at vi er THE PERFECT MATCH.'

Der er altså ingen tvivl om, at Dak Wichangoen har høje forventninger til projektet, som de to topkokke altså starter på i april.

Og noget tyder på, at der stadig er overraskelser i vente, når det kommer til mandskabet på den aarhusianske kro.

I hvert fald hvis man skal tro Steffen Villadsens Instagram-post. Her skriver han nemlig, at 'Endnu en Aarhus-kendt kok står klar i kulissen'.

Opslaget afslører dog ikke noget om, hvem den mystiske tredje kendiskok er.

I Instagram-opslaget skriver Steffen Villadsen, at Dak Wichangoen og han selv starter på Sjette Frederiks Kro i løbet af marts.