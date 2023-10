Jyske Bank har slået forventninger på flere punkter.

Det viser bankens nye regnskab for tredje kvartal. Det sker på dagen, hvor bankens mangeårige ordførende direktør, Anders Dam, har sidste arbejdsdag. Ser man på indtjeningen per aktie, så runder han af med et brag.

Banken lavede en indtjening pr. aktie på 24,6 kr. Det er en del højere end de 19,5 kr., som analytikerne havde forventet.

I tredje kvartal 2022 havde lå tallet på 7,3 kr. Jyske Bank tilskriver selv den store stigning opkøbet af Handelsbanken og de højere renter.

Samtidig oppræciserer banken dens forventninger til hele året. Jyske Bank skriver, at det at indtjening pr. aktie forventes at lande i den øvre ende af intervallet 70-80 kr.

Egenkapitalforrentningen landede på 15,6 pct. Det er også højere end analytikernes forventning, som lå på 12,7 pct.

Egenkapitalforrentningen er et vigtigt tal, når det kommer til bankregnskaber. Det viser bankens evne til at skabe afkast ud fra de værdier, som banken råder over.

På bundlinjen ender Jyske Bank med et overskud på 1,6 mia. kr. i tredje kvartal. Her havde analytikerne spået et overskud på 1,3 mia. kr.

I meddelelsen fremgår det også, at banken udlodder udbytte. Læs mere her.

Læs også: Bombet dansk aktie får skåret i kursmålet - men investeringsbank ser stadig en fordobling

Læs også: ISS vinder aftale til trecifret millionbeløb