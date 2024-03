Statsminister Mette Frederiksen afslørede onsdag, at Regeringen fra 2026 vil indføre værnepligt for kvinder.

B.T. har spurgt tre kendte forældre, hvad de synes om, at deres døtre bliver indkaldt til Forsvarets dag, når de om to år fylder 18. Se deres svar herunder.

Anders Bircow

Anders Bircow. Foto: David Leth Williams/Ritzau Scanpix Vis mere Anders Bircow. Foto: David Leth Williams/Ritzau Scanpix

'Linje 3'-komikeren har fire døtre, heriblandt Julia, der fylder 18 år i 2026.

»Man kan jo altid være militærnægter,« lyder det først fra Anders Bircow, der fortsætter:

»Og så yder man noget samfundstjeneste. I ligestillingens navn synes jeg, det er helt okay. Det er jo ikke kun på direktørgangene og på bestyrelsesposterne, at der skal være ligestilling.«

Har du talt med din datter om det?

»Ja, vi snakkede om det i bilen, da vi hørte nyhederne i går. Jeg sagde, 'det kan komme til at berøre dig', og så svarede hun, 'Nå okay..', haha. Vi tager livet, som det kommer.«

Var du selv i militæret?

»Nej, jeg blev kasseret på grund af astma.«

Mai-Britt Vingsøe

Mai-Britt Vingsøe Foto: Michael Stub/Stub Michael/Ritzau Scanpix Vis mere Mai-Britt Vingsøe Foto: Michael Stub/Stub Michael/Ritzau Scanpix

Go'Nova-værten har tre børn. Den yngste, datteren Tillie, fylder også 18 år i 2026.

»Jeg synes faktisk slet ikke, at der skal være værnepligt,« lyder det fra Mai-Britt Vingsøe, som fortsætter:

»Jeg synes, at militæret skal være en frivillig opgave.«

Hvorfor synes du det - og har du fået talt med din datter om det?

»Jeg har ikke talt med hende endnu. Der er så mange unge mennesker, der gerne vil i militæret. Så jeg synes, at det er frygteligt, at mennesker, der ikke har lyst eller ikke er militæregnet, bliver tvunget. Det kommer der ikke gode soldater ud af.«

Dan Marstrand

Dan Marstrand. Foto: Privatfoto Vis mere Dan Marstrand. Foto: Privatfoto

Den tidligere vinder af 'Robinson Ekspeditionen' er far til fem børn. Blandt andet datteren Mille, der fylder 18 år i 2026.

»Jeg synes et eller andet sted, at det er ok. Det er jo Putin, der har startet hele balladen - hans skyld, at vi skal ind som soldat.«

Han fortsætter:

»Så det er vel dét, det koster at have vores frihed. Det er der ikke noget at gøre ved. Det er en del af at forsvare vores land, så det synes jeg er ok.«

Dan Marstrand har sendt følgende billede fra sin egen militærtid. Foto: Privatfoto. Vis mere Dan Marstrand har sendt følgende billede fra sin egen militærtid. Foto: Privatfoto.

Har du talt med din datter om det?

»Nej ikke endnu, men for et par år siden snakkede vi om det, og der sagde hun, at hun måske godt ville ind som soldat. Jeg tror, der er flere, der siger ok, og de er jo ikke tabt bag en vogn, de piger. Jeg tror, de bliver seje.«

Har du selv været i militæret?

»Ja jeg var flyversoldat. Vi lå ude i Kongelunden (område på Amager, red.) og kiggede efter russiske fly. ja dengang var det også russerne. Det syntes jeg var okay.«

Den nye ligestilling i militæret kan også få betydning for Kongehuset. Det kan du læse mere om HER.