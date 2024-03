Den tidligere vicestatsminister kan nu kalde sig far til fire.

Det skriver han på det sociale medie Instagram.

'Mange taler om, at der fødes for få børn i Danmark. Jeg er og bliver en løsningernes mand! Nu med titel som far til fire,' lyder det indledningsvist.

Ifølge Jakob Ellemann har alle det godt i den efterhånden store familie.

'En stor rask dreng kom til verden i tirsdags, og vi er ved at finde melodien med en beboer mere herhjemme. Han har det godt, moderen har det godt, de store søskende har det godt, og jeg har det fantastisk,' skriver han.

View this post on Instagram A post shared by Jakob Ellemann-Jensen (@jakobellemann)

Den 50-årige ekspolitiker har siden 2018 været gift med den seks år yngre Anne Marie Preisler.

De har i forvejen en dreng på fem år.

Derudover har Jakob Ellemann-Jensen to ældre børn fra et tidligere ægteskab.