Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Emil Thorup afslørede i efteråret, at han havde fået en ny kæreste.

Den 39-årige designer delte nyheden i sin og Thomas Skovs podcast 'Livet ifølge Emil og Thomas', men siden da, har han ikke delt mange detaljer om forholdet - og det har han nu en forklaring på.

Emil Thorup og Thomas Skov er gæster i det seneste afsnit af tv-caster og forfatter Elisa Lykkes podcast 'Fantasier', og her spørger hun blandt andet ind til Emil Thorups kæreste.

Han holder fast i at holde hende hemmelig og forklarer:

Emil Thorup vil indtil videre gerne holde sin kæreste hemmelig. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Emil Thorup vil indtil videre gerne holde sin kæreste hemmelig. Foto: Bax Lindhardt

»Det handler faktisk om, at jeg gerne vil omgærde det af noget mystik. Der er ikke nogen, der ved, hvad hun hedder - ingen ved, hvem hun er, og man kan ikke finde hende på sociale medier. Det synes jeg faktisk er enormt spændende,« lyder det fra Emil Thorup.

Han tilføjer, at han føler, at han allerede har afsløret for meget ved at omtale sin kæreste som 'hende' - at han hellere blot ville have sagt, at det var en ny kæreste.

Da Emil Thorup i oktober afslørede sin nye civilstatus, uploadede han samtidig et billede på Instagram med sin kæreste stående med ryggen til.

Her skrev han under billedet:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Emil Thorup (@emilthorup)

'Onde tunger vil sige, at jeg kun deler et (delvist synligt) billede af min nye kæreste for at komme over 100k, og de har ret. Her er hun. Giv mig så de sidste 840 følgere ffs.'

I dag har Emil Thorup 105.000 følgere, så på den led lykkedes missionen.

Emil Thorup er for tiden aktuel i Discovery Plus-programmet 'Langt fra landsholdet', hvor han sammen med kendte navne som Bubber, Chief1 og Mads Vad skal lære at spille håndbold.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s podcast 'Det vi taler om':